Ağustos ayı burs ve kredi ödemeleri başladı!
Yükseköğrenim öğrencilerinin ağustos ayı burs ve kredi ödemeleri bugün itibarıyla başladı. Ödemeler 30 Temmuz'a kadar devam edecek.
EKONOMİ 28.07.2020, 10:42 28.07.2020, 11:10
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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabine toplantısı sonrası müjdesini verdiği yükseköğrenim öğrencilerinin Ağustos ayı burs ve kredi ödemelerinin bugün itibarıyla başladığını açıkladı.
Ödemelerin TC kimlik numarasının son hanesine göre yapılacağını belirten Bakan Kasapoğlu, 28 Temmuz’da başlayan ödemelerin 30 Temmuz’da tamamlanacağını söyledi.
TC Kimlik numarasının sonu 0 ve 2 olanlar 28 Temmuz, 4 ve 6 olanlar 29 Temmuz, 8 olanlar ise 30 Temmuz’da ödemelerini alabilecekler.
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