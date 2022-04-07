AK Parti'den enflasyon formülü!
Enflasyonla mücadele kapsamında AK Parti kurmayları bazı öneriler üzerinde çalışıyor.
EKONOMİ 07.04.2022, 13:19 07.04.2022, 16:13
Öne çıkan fikir ise temel tüketim maddelerinin fiyatlarının yıl sonuna kadar sabitleyecek bir sistem olması. Enflasyon sepetinde bulunan ve dar gelirli vatandaşların sıklıkla tükettiği 20 kalem ürün seçilecek ve fiyatları sabitlenecek.
Bu ürünler arasında yağ, un, şeker, bakliyat, çocuk bezi, temizlik ürünü gibi malzemeler bulunuyor. Belirlenen ürünlerin fiyatları yıl sonuna kadar sabit kalacak.
Üreticilerin zarar etmemesi için de devlet sübvansiyon uygulamaya başlayacak. Örnek olarak 16 liraya satılması gereken bir ürünün rafta 10 liraya satılması sağlanacak. Aradaki 6 liralık fark da üreticiye devlet tarafından ödenecek. Bu sayede enflasyonla mücadeleye karşı da önemli bir adım atılmış olacak.
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