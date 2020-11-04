Akaryakıt ürünlerinde ÖTV düzenlemesi

EPGİS tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"04/11/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; LPG otogazda 16 krş/lt, fiyat artışı gerçekleşmiş olup, artış mevcut uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği ÖTV’den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır."