Akaryakıtta gizli zamma EPDK tavan fiyat uygulamasıyla son verecek: Fiyatlar 17-20 kuruş inecek

Bugün olağanüstü toplanan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu; tüketicileri korumak, sektörün sürdürülebilir ve rekabetçi yapısını devam ettirebilmek, ortaya çıkan kâr oyunlarının tekrarlanmaması amacıyla "tavan fiyat" uygulanması kararı aldı. Bu karar ile Türkiye'nin tüm illerinde uygulanacak tavan fiyatlar EPDK tarafından belirlenecek.



KİMSE DAHA YÜKSEK MEBLAĞLARDA SATIŞ YAPAMAYACAK

Şirketler bu fiyatlardan daha yüksek meblağlarda kesinlikle satış yapamayacak. Bu şekilde satış yapan yerlerin tespiti halinde EPDK tarafından soruşturma başlatılacak ve gerekli idari yaptırımlar uygulanacak.

"SEKTÖRÜMÜZ İÇİN EN DOĞRU KARARI VERDİK"

Konuyu değerlendiren EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz daha önce yaptıkları uyarılara rağmen bazı sektör oyuncularının gereken adımları atmadığını belirterek "Devletimiz, eşel mobil sistemi ile üzerine düşeni yaptı ancak ne yazık ki bazı şirketler kâr oyunları ile bu uygulamayı suistimal etti. Yaptığımız incelemeler neticesinde tüketicimiz ve sektörümüz için en doğru kararı verdik" dedi.

EPDK Başkanı Yılmaz şunları söyledi:

"Bugün Kurulumuz olağanüstü toplanarak hem tüketicilerimizi hem de sektörümüzün sürdürülebilir ve rekabetçi yapısını korumak için tavan fiyat uygulaması kararı aldı. Kararımızın ardından tavan fiyattan daha aşağı rakamlarda akaryakıt satışı, daha fazla fiyat rekabeti bekliyoruz. Fiyatlarda 17 ila 20 kuruşluk indirimler olacak. Ancak kimse tavan fiyattan bir kuruş pahalı satamayacak.

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz

"UMUYORUM GEREKEN MESAJ ALINIR"

Toptan ve otomasyon satışlarındaki indirimlerin pazarlık gücü olmayan istasyon müşterilerinin üzerine zam olarak yüklenmesini izin vermeyiz. Tüketici grupları arasında çapraz sübvansiyona, serbest piyasanın yapısını bozacak manipülasyonlara da asla kayıtsız kalamayız. Hep söyledik; piyasalarımızın sağlıklı işleyişi için kanunla verilmiş yetkilerimizi kullanmaktan çekinmedik, çekinmeyiz. Umuyorum bu kararımız bütün sektör oyuncuları tarafından iyi anlaşılır, gereken mesaj alınır, fiyatlar konusunda gereken hassasiyet gösterilir."

FİYATLAR EPDK İNTERNET SİTESİNDEN YAYINLANACAK

Bu geceden itibaren yürürlüğe girecek tavan fiyat uygulaması kapsamında il bazında fiyatlar; EPDK'nın resmi internet sitesinden yayınlanacak. Tavan fiyat uygulaması 2 ay geçerli olacak. EPDK; daha önce 2009, 2014 ve 2015 yıllarında olmak üzere üç defa tavan fiyat uygulamasına gitmişti.