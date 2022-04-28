ALES sonuçları açıklandı!

Akademik kariyer hedefine bir adım daha yaklaşmak isteyen adayların girdiği ALES ardından sonuçları bekleyen adaylar için ÖSYM sonuçların açıklandığını duyurdu.

Sonuç belgesi gelmeyecek

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin “https://sonuc.osym.gov.tr” internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecek.

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek.

ÖSYM Başkanı: Hayırlı olmasını istiyorum

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, “17 Nisan 2022 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 2022-ALES/1 sonuçları açıklanmıştır. Sonuçlarınızı https://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirsiniz. Sınav sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum.” açıklamasını yaptı.

ALES sınavı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 5538 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 8 uyarınca, yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda, ülkemizde lisansüstü eğitime girişte, yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde ilgili kurumların kullanacakları puanları sağlayan sınav sistemi olarak biliniyor.