Altın dalgalı seyrine devam ediyor!

Dalgalı Seyrine Hala Devam Eden Altın Fiyatlarında Az Da Olsa Değişimler Yaşanıyor. Küresel piyasalar haftayı sınırlı yükselişlerle kapattı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında görülen delta varyantının yayılımına ilişkin endişeler ile para politikalarının seyrine dair belirsizliklerin sürmesi, altının ons fiyatını destekliyor.

Gram Altın haftaya 500 Seviyesinde başlarken, Bugün İse haftayı 502-503 Seviyelerinde kapattı.