Altın fiyatları 4 Ağustos: Gram altın fiyatları güne rekorla başladı!
4 Ağustos altın fiyatları Kurban Bayramı sonrası haftanın ilk iş gününde yani bugün en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sırada yer alıyor. Geçtiğimiz haftayı yukarı yönlü seyirle kapatan ve dün yatay yönlü seyreden altın fiyatları yeni güne yukarı yönlü seyirle başladı. Peki, gram altın fiyatları ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Cumhuriyet altını ve yarım altın fiyatları ne kadar? İşte, 4 Ağustos güncel rakamları…
EKONOMİ 04.08.2020, 10:53 04.08.2020, 11:07
246
GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?
Gram altın fiyatları 4 Ağustos Salı gününe rekor seviyede başladı. Geçtiğimiz haftayı yükselişle kapatan gram altın fiyatları yeni güne de yükselişle başladı. Serbest piyasada gram altın fiyatları 443 lira seviyesinden işlem görüyor.
ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
Çeyrek altın fiyatları 4 Ağustos Salı günü serbest piyasada ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Tıpkı gram altın fiyatları gibi çeyrek altın fiyatları da serbest piyasada güne yukarı yönlü seyirle başladı. Buna göre çeyrek altın fiyatları 728 lira alış ve 744 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.
Cumhuriyet Altını
2.907,10
2.956,90
Yarım Altın
1.453,50
1.484,50
34°
az bulutlu
Namaz Vakti 04 Ağustos 2020
|İmsak
|03:58
|Güneş
|05:32
|Öğle
|12:43
|İkindi
|16:32
|Akşam
|19:45
|Yatsı
|21:13
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurum BB
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25