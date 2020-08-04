Altın fiyatları 4 Ağustos: Gram altın fiyatları güne rekorla başladı!

GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?

Gram altın fiyatları 4 Ağustos Salı gününe rekor seviyede başladı. Geçtiğimiz haftayı yükselişle kapatan gram altın fiyatları yeni güne de yükselişle başladı. Serbest piyasada gram altın fiyatları 443 lira seviyesinden işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Çeyrek altın fiyatları 4 Ağustos Salı günü serbest piyasada ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Tıpkı gram altın fiyatları gibi çeyrek altın fiyatları da serbest piyasada güne yukarı yönlü seyirle başladı. Buna göre çeyrek altın fiyatları 728 lira alış ve 744 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

Cumhuriyet Altını

2.907,10

2.956,90

Yarım Altın

1.453,50

1.484,50