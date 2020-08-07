Altın fiyatları (7 Ağustos) bugün ne kadar? İşte gram altın ve çeyrek altın fiyatlarında son durum...
Altın fiyatlarında rekor artış yaşandı. Altın fiyatlarında yaşanan yükseliş sonrasında heme yatırımcılar hem de hediye altın almak isteyenler gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarını araştırıyorlar. Çeyrek altının saat 10.35'te satış fiyatı 805,40 TL olarak yer aldı. Yine çeyrek altının saat 10,35'ta satış fiyatı ise 851,90 TL oldu. İşte son dakika 7 Ağustos altın fiyatları...
EKONOMİ 07.08.2020, 11:06 07.08.2020, 11:20
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Altın fiyatları gündemde konuşulan konular arasında bulunuyor. Altın fiyatlarında yaşanan rekor atış sonrasında gram altının saat 10.35'te satış fiyatı 513 TL oldu. Altın fiyatlarında olan artış ile birlikte gram, çeyrek, yarım ve tam altın alış-satış fiyatları araştırılmaya başlandı. Gram altının alış satış fiyatı haberde yer alıyor. İşte 7 Ağustos 2020 gram altın alış ve satış fiyatları...
7 AĞUSTOS 2020 ALTIN FİYATLARI
Gram Altın Alış Fiyatı: 495,67 TL
Gram Altın Satış Fiyatı: 513,24 TL
Çeyrek Altın Alış Fiyatı: 805,40 TL
Çeyrek Altın Satış Fiyatı:851,90 TL
Yarım Altın Alış Fiyatı: 1.605,40 TL
Yarım Altın Satış Fiyatı: 1.693,10 TL
Tam Altın Alış Fiyatı: 3.210,80 TL
Tam Altın Satış Fiyatı: 3.376,00 TL
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Namaz Vakti 07 Ağustos 2020
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|Akşam
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|Yatsı
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|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25