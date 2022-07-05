Altın fiyatları artınca imitasyona talep arttı!

Altın fiyatlarındaki artış imitasyona talebi arttırdı. Kuyumcuda değeri yaklaşık 200-300 bin lira olan takılar, imitasyon olarak düşük fiyatlara satılıyor. Kuyumcuda değeri 200 bin ile 300 bin lira arası değişen altınlar, imitasyon ile alıcısını buluyor. Özellikle düğün yapacak çiftler en fazla alıcısını oluşturuyor.



İster küpe ister kolye çeşit fazla, sahtesiyle gerçeğini birbirinden ayırt etmek ise neredeyse imkansız.



Altın fiyatları yükseldi. İmitasyon takıya rağbet arttı. Talebin artmasını en büyük nedeni düğün sezonun açılması, hazırlık yapan gelin ve damadın imdadına imitasyon takıcıları yetişiyor.



Takıcıların yoğunluktan dolayı yüzü gülüyor. Alıcılarda uygun fiyata en güzel takıları takmanın keyfini çıkarıyor.



