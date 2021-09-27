Altın fiyatları bir süredir yaşadığı durgunluğunu bozdu

Altın gramı dolar/TL 'nin rekor tazelemesi ve geçen hafta küresel piyasalardaki artışla yeniden 500 TL’nin üzerini gördü.

EKONOMİ 27.09.2021, 16:48
Altın fiyatları bir süredir yaşadığı durgunluğunu bozdu

Son dönemde grafiğinde yaşadığı yukarı yönlü hareketle dikkatleri üzerine çeken sarı metal bu kapsamda yükselişini sürdürüyor.

Gram altın, küresel altın fiyatlarında kayıpların sınırlı olması ve dolar/TL'nin geçen hafta rekor tazeleyerek 8,86 seviyesinin üzerine tırmanmasıyla 2 ay sonra yeniden 500 TL'nin üzerine çıktı.

Geçtiğimiz hafta 1.785 dolara kadar yükselen ons altın yeni haftaya 1.759 dolar seviyesinden başladı.

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