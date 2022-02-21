Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 21 Şubat 2022

Hafta sonuna yükselerek giren gram altın haftanın ilk işlem gününe yüzde 0,69 oranında düşüşle başladı. Çeyrek altın ise küçük çaplı da olsa yükselişine devam ediyor. Rusya- Ukrayna krizi ile alevlenen altın piyasası, Rusya’nın savaş istemediklerine yönelik açıklamalarının ardından hızlı bir geri çekilme yaşamış ancak hafta sonu yeniden yukarı çevirmişti. 21 Şubat 2022 Pazartesi sabahında ise gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve diğer altın çeşitlerinde bir hareketlilik söz konusu oldu…

21 ŞUBAT 2022 ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış fiyatı: 826,78 TL

Gram altın satış fiyatı: 826,90 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış fiyatı: 1.341,00 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 1.368,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış fiyatı: 2.690,00 TL

Yarım altın satış fiyatı: 2.735,00 TL

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış fiyatı: 5.363,00 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 5.452,00 TL

22 AYAR BİLEZİK NE KADAR?

22 ayar bilezik alış fiyatı: 756,65 TL

22 ayar bilezik satış fiyatı: 761,84 TL

GRAM ALTIN FİYATLARINDA SON BİR HAFTA

Gram altın ons altında gerçekleşen güçlü seyrin etkisiyle haftayı yükselişle kapattı. Pazartesi günü 803 lira ile 819 lira arasında dalgalı bir seyir izleyen gram altın haftanın ilk işlem gününü 818 TL seviyesinde tamamladı.

Salı günü en yüksek 824 TL seviyesini gören gram altın kapanışta bir miktar düşüş yaşadı ve gün içerisinde en düşük 808 lira olan gram altın gün sonunda 810 TL seviyesine ulaştı.

Hafta ortasından itibariyle değer artışı yaşayan gram altın, 808 lira ile 820 lira arasında dalgalandıktan sonra çarşamba gününü 818 TL'den kapattı.

Perşembe günü de yükselişini sürdüren gram altın gün içinde en yüksek 830 lirayı en düşük 816 lirayı gördükten sonra günü 828 lira seviyesinde tamamladı.

Yükseliş trendini haftanın son gününde de hissettiren gram altın cuma günü 834 lira seviyelerine ulaştı. Gün içerisinde en düşük 821 lira olan gram altın, haftayı 831 liradan tamamladı.