Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 18 Mart 2022

18 Mart 2022 Cuma günü yani haftanın beşinci gününde de vatandaşlar ve yatırıcımcılar altın ve altın bilezik fiyatlarını ilgiyle takip ediyor. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası FED ile Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın açıklamaları altın fiyatlarına yön verdi. Vatandaşlar 18 Mart 2022 Mart 22 ayar altın bilezik bugün ne kadar, kaç TL? sorularının yanıtını öğrenmek için araştırma yapıyor. 18 Mart 22 ayar bilezik fiyatları ve altın fiyatlarına ilişkin detaylar haberimizde...

22 AYAR ALTIN BİLEZİK BUGÜN NE KADAR?

22 ayar altın bilezik alış fiyatı: 829,17 TL

22 ayar altın bilezik satış fiyatı: 836,33 TL

18 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

18 ayar altın alış fiyatı: 667,75 TL

18 ayar altın satış fiyatı: 667,87 TL

14 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

14 ayar altın alış fiyatı: 500,61 TL

14 ayar altın satış fiyatı: 601,06 TL