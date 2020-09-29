Altın fiyatları bugün ne kadar? İşte çeyrek ve gram altında son durum!

Geçen hafta faiz artırımı ile başlayıp, swap limitlerinin esnetilmesi ile devam eden, bu hafta da bankaların üzerindeki kredi baskısını azaltan aktif rasyo indirimiyle süren hamleler TL’deki erimeyi durduramıyor. Merkez Bankası (TCMB) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) söz konusu bu üç hamlesine rağmen dolar/TL dün 7.8294’ü, Avro/TL 9.1367’yi gördü. İngiliz Sterlini ise 10 TL’yi aştı.

Piyasalar yeni güne de yükselişle başladı. Dolar/TL 7,80 TL'den, Euro/TL 9,12 TL'den Sterlin/TL 10,06 TL'den işlem görüyor.

Güncel piyasalarda altın fiyatlarındaki dalgalanma devam ederken gram altının fiyatı 476,30 liradan, çeyrek altın ise 775,26 liradan işlem görüyor.

Kapalıçarşı güncel 24 ayar külçe altının gram fiyatı 476,30 liradan, cumhuriyet altın fiyatları ise 3.090,78 liradan işlem görüyor.

İşte güncel altın fiyatları ( ALIŞ / SATIŞ )

GRAM ALTIN FİYATI: 474,27 / 476,30

ÇEYREK ALTIN FİYATI: 758,47 / 775,26

YARIM ALTIN FİYATI: 1.511,92 / 1.550,13

CUMHURİYET ALTINI FİYATI: 3.033,32 / 3.090,78

ATA ALTIN FİYATI: 3.096,99 / 3.175,17