Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para? 22 ayar bilezik, gram, tam, yarım, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları...
Kasım ayında da hareketliliğini sürdürüyor. Hal böyle olunca vatandaşlar canlı ve güncel altın fiyatlarına bakmadan kuyumcuların yolunu tutmamayı tercih ediyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 7 Kasım Cumartesi gram, cumhuriyet, ata, yarım, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları…
EKONOMİ 07.11.2020, 10:13 07.11.2020, 11:39
7 Kasım Cumartesi altın fiyatları yatırımcılar tarafından merakla takip ediliyor. Kapalıçarşı güncel 24 ayar külçe altının gram fiyatı 536,67 liradan, cumhuriyet altın fiyatları ise 3.487,05 liradan işlem görüyor. İşte, 7 Kasım 2020 güncel altın fiyatları...
GRAM ALTIN FİYATI
533,63
536,67
SPOT ALTIN TL/GR FİYATI
534,71
534,82
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.950,26
1.952,44
ÇEYREK ALTIN FİYATI
855,54
874,44
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
3.422,17
3.487,05
YARIM ALTIN FİYATI
1.705,74
1.748,87
ZİYNET ALTINI FİYATI
3.422,17
3.487,05
ATA ALTIN FİYATI
3.542,29
3.633,20
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
298,83
346,86
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
482,94
501,61
21°
az bulutlu
Namaz Vakti 07 Kasım 2020
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|Akşam
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Puan Durumu
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|O
|P
|1. Fenerbahçe
|7
|17
|2. Alanyaspor
|6
|16
|3. Galatasaray
|7
|13
|4. Kasımpaşa
|8
|12
|5. Karagümrük
|7
|11
|6. Rizespor
|7
|11
|7. Gaziantep FK
|8
|11
|8. Başakşehir
|7
|10
|9. Beşiktaş
|7
|10
|10. Antalyaspor
|8
|9
|11. Sivasspor
|6
|8
|12. Hatayspor
|5
|8
|13. Malatyaspor
|7
|8
|14. Göztepe
|6
|7
|15. Erzurumspor
|6
|7
|16. Konyaspor
|6
|6
|17. Kayserispor
|6
|6
|18. Gençlerbirliği
|6
|5
|19. Trabzonspor
|7
|5
|20. Denizlispor
|6
|5
|21. Ankaragücü
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|8
|18
|2. İstanbulspor
|8
|17
|3. Adana Demirspor
|8
|15
|4. Samsunspor
|8
|15
|5. Ankara Keçiörengücü
|8
|14
|6. Giresunspor
|8
|14
|7. Altınordu
|7
|13
|8. Balıkesirspor
|9
|13
|9. Adanaspor
|8
|12
|10. Akhisar Bld.Spor
|8
|12
|11. Altay
|7
|10
|12. Bursaspor
|8
|10
|13. Ümraniye
|9
|9
|14. Menemen Belediyespor
|7
|6
|15. Bandırmaspor
|8
|5
|16. Ankaraspor
|7
|4
|17. Boluspor
|8
|3
|18. Eskişehirspor
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Southampton
|8
|16
|2. Liverpool
|7
|16
|3. Leicester City
|7
|15
|4. Tottenham
|7
|14
|5. Everton
|7
|13
|6. Wolverhampton
|7
|13
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|7
|12
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|12
|9. Arsenal
|7
|12
|10. Man City
|6
|11
|11. Newcastle
|8
|11
|12. Leeds United
|7
|10
|13. Crystal Palace
|7
|10
|14. West Ham
|7
|8
|15. M. United
|6
|7
|16. Brighton
|8
|6
|17. Fulham
|7
|4
|18. West Bromwich
|7
|3
|19. Burnley
|7
|2
|20. Sheffield United
|7
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|8
|17
|2. Real Madrid
|7
|16
|3. Villarreal
|8
|15
|4. Atletico Madrid
|6
|14
|5. Cádiz
|8
|14
|6. Granada
|7
|14
|7. Real Betis
|8
|12
|8. Getafe
|7
|11
|9. Elche
|7
|11
|10. Osasuna
|7
|10
|11. Athletic Bilbao
|7
|9
|12. Barcelona
|6
|8
|13. Valencia
|8
|8
|14. Deportivo Alaves
|8
|8
|15. Eibar
|8
|8
|16. Sevilla
|6
|7
|17. Celta de Vigo
|9
|7
|18. Levante
|7
|5
|19. Huesca
|8
|5
|20. Real Valladolid
|8
|3