Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para? 22 ayar bilezik, gram, tam, yarım, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları...

7 Kasım Cumartesi altın fiyatları yatırımcılar tarafından merakla takip ediliyor. Kapalıçarşı güncel 24 ayar külçe altının gram fiyatı 536,67 liradan, cumhuriyet altın fiyatları ise 3.487,05 liradan işlem görüyor. İşte, 7 Kasım 2020 güncel altın fiyatları...

GRAM ALTIN FİYATI

533,63

536,67

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

534,71

534,82

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.950,26

1.952,44

ÇEYREK ALTIN FİYATI

855,54

874,44

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

3.422,17

3.487,05

YARIM ALTIN FİYATI

1.705,74

1.748,87

ZİYNET ALTINI FİYATI

3.422,17

3.487,05

ATA ALTIN FİYATI

3.542,29

3.633,20

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

298,83

346,86

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

482,94

501,61