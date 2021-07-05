Altın fiyatları: Çeyrek, gram, yarım, tam altın ne kadar, kaç lira?
Son haftalarda yaşadığı düşüşlerin ardından önemli kayıplar veren gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları, 5 Temmuz Pazartesi haftanın ilk gününe yine aynı seviyelerde başladı. Geçen haftayı 498 TL civarında kapatan gram altında çok büyük değişimler gözlemlenmedi.
Altın piyasasında önemli bir yeri bulunan Kapalıçarşı’daki altın fiyatları da piyasanın nabzını belirliyor. Gram, çeyrek, yarım, tam ve 22 ayar bilezikte fiyat çizelgesi farklılık gösterebiliyor. İşte 5 Temmuz Pazartesi altın fiyatlarında son durum…
CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI
Alış: 3.299,00 Türk lirası
Satış: 3.336,00 Türk lirası
ATA ALTIN FİYATLARI
Alış: 3.257,00 Türk lirası
Satış: 3.336,00 Türk lirası
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 808,00 Türk lirası
Satış: 820,00 Türk lirası
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 498,73 Türk lirası
Satış: 498,80 Türk lirası
22 AYAR BİLEZİK FİYATI
Alış: 450,12 Türk lirası
Satış: 481,53 Türk lirası
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 3.184,68 Türk lirası
Satış: 3.246,28 Türk lirası
YARIM ALTIN FİYATLARI
Alış: 1.617,00 Türk lirası
Satış: 1.641,00 Türk lirası
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