Altın fiyatları: Çeyrek, gram, yarım, tam altın ne kadar, kaç lira?

Altın piyasasında önemli bir yeri bulunan Kapalıçarşı’daki altın fiyatları da piyasanın nabzını belirliyor. Gram, çeyrek, yarım, tam ve 22 ayar bilezikte fiyat çizelgesi farklılık gösterebiliyor. İşte 5 Temmuz Pazartesi altın fiyatlarında son durum…

CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI

Alış: 3.299,00 Türk lirası

Satış: 3.336,00 Türk lirası

ATA ALTIN FİYATLARI

Alış: 3.257,00 Türk lirası

Satış: 3.336,00 Türk lirası

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 808,00 Türk lirası

Satış: 820,00 Türk lirası

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 498,73 Türk lirası

Satış: 498,80 Türk lirası

22 AYAR BİLEZİK FİYATI

Alış: 450,12 Türk lirası

Satış: 481,53 Türk lirası

TAM ALTIN FİYATI

Alış: 3.184,68 Türk lirası

Satış: 3.246,28 Türk lirası

YARIM ALTIN FİYATLARI

Alış: 1.617,00 Türk lirası

Satış: 1.641,00 Türk lirası