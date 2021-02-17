Altın fiyatları düşüşte hız kesmiyor
Tüm dünyada hızla yayılan koronavirüs salgınına karşı geliştirilen aşıların onay süreçlerinden geçmesi ve dağıtımına başlaması ile altın fiyatlarındaki düşüş de sürüyor. Yatırımcılar aşı gelişmeleri sonrası 17 Şubat altın fiyatlarını araştırırken, gram altının fiyatının ne kadar olduğunu, çeyrek altının kaç liradan alınıp satıldığını merak ediyor. İşte 17 Şubat altın fiyatları...
EKONOMİ 17.02.2021, 10:00
Altın fiyatları grafiğindeki düşüş bir süredir devam ediyor. Koronavirüs aşısının bulunması ve uygulanmaya geçişi ile beraber kritik seviyedeki yükselişi terse dönen sarı metal büyük ve küçük ölçekli yatırımcıların gündeminde yer alırken tüm gelişmeler yakından takip ediliyor. Peki, 17 Şubat 2021 altın fiyatları ne kadar?
GRAM ALTIN NE KADAR?
Alış: 403,24
Satış: 403,31
ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?
Alış: 659,00
Satış: 676,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 1.314,00
Satış: 1.348,00
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 2.621,00
Satış: 2.677,00
4°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 17 Şubat 2021
|İmsak
|05:52
|Güneş
|07:13
|Öğle
|12:51
|İkindi
|15:52
|Akşam
|18:20
|Yatsı
|19:36
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|24
|51
|2. Beşiktaş
|24
|51
|3. Fenerbahçe
|24
|51
|4. Trabzonspor
|24
|45
|5. Alanyaspor
|24
|42
|6. Hatayspor
|24
|39
|7. Gaziantep FK
|24
|38
|8. Karagümrük
|24
|37
|9. Antalyaspor
|24
|32
|10. Malatyaspor
|24
|30
|11. Göztepe
|24
|29
|12. Sivasspor
|23
|28
|13. Konyaspor
|23
|27
|14. Rizespor
|24
|26
|15. Kasımpaşa
|24
|26
|16. Kayserispor
|24
|25
|17. Erzurumspor
|24
|25
|18. Başakşehir
|24
|24
|19. Gençlerbirliği
|23
|20
|20. Ankaragücü
|23
|19
|21. Denizlispor
|24
|18
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|21
|47
|2. Samsunspor
|21
|43
|3. İstanbulspor
|21
|40
|4. Adana Demirspor
|21
|38
|5. Ankara Keçiörengücü
|21
|37
|6. Tuzlaspor
|21
|37
|7. Altınordu
|21
|37
|8. Altay
|21
|35
|9. Bursaspor
|21
|31
|10. Bandırmaspor
|21
|30
|11. Ümraniye
|21
|27
|12. Adanaspor
|21
|25
|13. Balıkesirspor
|21
|20
|14. Menemen Belediyespor
|21
|20
|15. Boluspor
|21
|19
|16. Akhisar Bld.Spor
|21
|19
|17. Ankaraspor
|21
|13
|18. Eskişehirspor
|21
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|23
|53
|2. M. United
|24
|46
|3. Leicester City
|24
|46
|4. Chelsea
|24
|42
|5. West Ham
|24
|42
|6. Liverpool
|24
|40
|7. Everton
|22
|37
|8. Aston Villa
|22
|36
|9. Tottenham
|23
|36
|10. Arsenal
|24
|34
|11. Leeds United
|23
|32
|12. Wolverhampton
|24
|30
|13. Southampton
|23
|29
|14. Crystal Palace
|24
|29
|15. Brighton
|24
|26
|16. Burnley
|23
|26
|17. Newcastle
|24
|25
|18. Fulham
|23
|18
|19. West Bromwich
|24
|13
|20. Sheffield United
|24
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|21
|54
|2. Real Madrid
|23
|49
|3. Barcelona
|22
|46
|4. Sevilla
|22
|45
|5. Real Sociedad
|23
|38
|6. Villarreal
|23
|36
|7. Real Betis
|23
|33
|8. Granada
|23
|30
|9. Celta de Vigo
|23
|29
|10. Athletic Bilbao
|22
|28
|11. Levante
|22
|27
|12. Osasuna
|23
|25
|13. Valencia
|23
|24
|14. Getafe
|23
|24
|15. Cádiz
|23
|24
|16. Deportivo Alaves
|23
|22
|17. Eibar
|23
|21
|18. Real Valladolid
|23
|21
|19. Elche
|21
|18
|20. Huesca
|23
|16