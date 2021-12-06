Altın fiyatları kararsız seyrediyor
Küresel çapta yüksek enflasyon, koronavirüsün yeni varyantı Omicron'un hızla yayılması ve Fed'in faiz artırım ihtimali altın fiyatlarında dengesizlik yaratıyor.
EKONOMİ 06.12.2021, 13:27 06.12.2021, 19:21
Küresel piyasalar birçok denklemi bir arada görmeye başladı. Ekonomik açıdan tüm dünya ülkelerinde enflasyon oranları hızla artarken merkez bankaları da Fiyat istikrarını sağlamak için mücadelesini devam ettiriyor.
Altın fiyatları, cuma günü ABD tarım dışı istihdam verisi sonrasındaki kazançlarının bir kısmını geri vererek yeni haftaya yatay bir seyirle başladı.
Gram altın ise küresel altın fiyatlarının toparlanması ve dolar/TL'deki yüksek seviyelerle 794 TL civarında bulunuyor.
Namaz Vakti 06 Aralık 2021
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|20
|10. Gençlerbirliği
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|14
|19
|12. Adanaspor
|15
|19
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|14
|17
|14. Menemenspor
|13
|17
|15. Manisa FK
|15
|17
|16. Denizlispor
|14
|15
|17. Ankara Keçiörengücü
|13
|13
|18. Altınordu
|15
|13
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|13
|7
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|O
|P
|1. Man City
|15
|35
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|15
|34
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|15
|33
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|14
|25
|6. M. United
|15
|24
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|14
|23
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|15
|21
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|20
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|19
|11. Leicester City
|15
|19
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|15
|16
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|15
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|15
|16
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|14
|15
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|13
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|14
|10
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|15
|10
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|15
|10
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|39
|2. Sevilla
|15
|31
|3. Real Betis
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|30
|4. Atletico Madrid
|15
|29
|5. Real Sociedad
|16
|29
|6. Rayo Vallecano
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|27
|7. Barcelona
|15
|23
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|16
|22
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|20
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|16
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|15
|16
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|16
|16
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|15
|15
|16. Elche
|16
|15
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|15
|14
|18. Cádiz
|16
|12
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|15
|10
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|16
|8