Altın fiyatları kararsız seyrediyor

Küresel piyasalar birçok denklemi bir arada görmeye başladı. Ekonomik açıdan tüm dünya ülkelerinde enflasyon oranları hızla artarken merkez bankaları da Fiyat istikrarını sağlamak için mücadelesini devam ettiriyor.

Altın fiyatları, cuma günü ABD tarım dışı istihdam verisi sonrasındaki kazançlarının bir kısmını geri vererek yeni haftaya yatay bir seyirle başladı.

Gram altın ise küresel altın fiyatlarının toparlanması ve dolar/TL'deki yüksek seviyelerle 794 TL civarında bulunuyor.