Altın fiyatları ne kadar oldu? İşte son durum (02.12.2021)

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın görevinden istifa ederek yerine yardımcısı Nureddin Nebati'nin atandığı haberinin Resmi Gazete'de yayımlanması sonrası gözler döviz kurlarına çevrilmişti.

Dün Merkez Bankası'nın doğrudan müdahalesiyle 12,40'lara kadar gerileyen döviz kurları, tekrar yükselişe geçmiş durumda.

Saat 09:25 itibariyle dolar 13, euro ise 15 TL'nin üzerinde seyrediyor.

2 ARALIK 2021 DÖVİZ KURLARI

Dolar: 13,47

Euro:15,29

Gram altın: 770