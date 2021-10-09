Altın fiyatları ne kadar oldu? İşte son durum (09.10.2021)
Beklentilerden düşük gelen ABD tarım dışı istihdam verisinin ardından altın fiyatları Fed'in varlık alım azaltımını erteleyebileceği beklentileriyle değer kazandı.
EKONOMİ 09.10.2021, 10:05
Güne yatay seyirle başlayan gram altın fiyatı, ABD'den açıklama geldikten sonra 509 lira seviyesine kadar çıktı. Gram altın haftayı 507 lira seviyesinden kapattı.
Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın hemen üzerinde 1.773 dolardan alıcı buluyor.
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