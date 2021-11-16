Altın fiyatları ne kadar oldu? İşte son durum (16.11.2021)
Küresel piyasalarda ons altının değer kazanmasıyla birlikte gram altın fiyatı da yükselişini sürdürdü. Gram altın 608.1 lira ile tarihi yüksek seviyesine ulaştı.
Altın fiyatlarındaki rekorlara bugün bir yenisi daha eklendi. Ons Altın ve döviz kurlarındaki volatilite altın fiyatlarını güçlendiriyor.
Ons altın hafif yükselişle saat 09:49 itibarıyla 1865 dolar seviyesinde işlem görüyor. Ons altın gün içinde en düşük 1860 dolar en yüksek 1869 dolar seviyesini gördü.
Fed'in tahvil alımlarını azaltmasının sonrasında faiz adımı için 2022'nin uygun olmayacağını belirten uzmanlar faiz artırımının 2023'ten sonra gelebileceğini belirtiyor. Ayrıca küresel çapta enflasyonun yükseliyor olması da altın fiyatlarını destekliyor.
GRAM ALTIN YİNE REKOR KIRDI
Gram Altın fiyatlarında her geçen gün yeni rekorlar görülüyor. Ons altın ve dövizdeki yükseliş gram altına 606 lira ile yeni tarihi rekoru getirdi. Gram altın saat 09:49 itibarıyla 607.6 liradan işlem görüyor. Gün içinde en düşük 601.4 lira, en yüksek 608.1 lira seviyesi görüldü.
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