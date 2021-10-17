Altın fiyatları ne kadar oldu? İşte son durum (17.10.2021)

Altın fiyatları 17 Ekim Pazar yani bugün piyasalar kapalı olduğu için Cuma gün ki rakamlar üzerinden işlem görüyor. Düğün ve nişan gibi organizasyonlar için hediye altın alacaklar ise özellikle haftanın son gününde yaşanan hareketlilik sonrası "Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte son dakika çeyrek ve gram altın fiyatları 17 Ekim tablosu...

GRAM ALTIN FİYATLARI 17 EKİM PAZAR

Gram altın fiyatları ne kadar? Piyasalar kapalı olduğu için işlemler Cuma gün ki kapanış değerleri üzerinden yapılıyor. Buna göre gram altın 522 lira alış ve 525 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI 17 EKİM PAZAR

Çeyrek altın fiyatları da tıpkı gram altın fiyatları gibi Cuma gün ki kapanış değerleri üzerinden işlem görüyor. Buna göre çeyrek altın 841 lira alış ve 860 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

526,14

526,39

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.767,44

1.767,80

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

3.367,30

3.432,07

YARIM ALTIN FİYATI

1.678,39

1.721,30

ZİYNET ALTINI FİYATI

3.367,30

3.432,07

ATA ALTIN FİYATI

3.450,40

3.537,22

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

287,41

344,41

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

472,56

490,83