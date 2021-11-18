Altın fiyatları ne kadar oldu? İşte son durum (18.11.2021)

Altında yaşanan yukarı yönlü hareketlilik devam ediyor. Dolar kurundaki yükselişten güç alan altın fiyatları rekor üstüne rekor kırıyor. Dakikalar içinde rekorları getiren altında yükseliş devam ediyor. Yatırımcının gözü kulağı Merkez Bankası faiz kararına çevrildi. Yurt içi piyasalarda son durum takip edilirken analistler, TCMB faiz indirimlerini devam ettirmesi halinde iç piyasada dolar kurunda yeni yükselişler görülebileceği yorumları yapıyor. Bu da gram altın fiyatında yeni rekorları getirebilir. Analistlere göre, TCMB faizleri sabit tutarsa dolar kurunda ve beraberinde altın fiyatlarında geri çekilmeler mümkün olabilir. Peki, Bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç lira? 18 Kasım canlı altın fiyatları!

GRAM ALTIN NE KADAR?

İstanbul Kapalıçarşı'da 651,05 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 651,17 liradan, 4 bin 210 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 4 bin 273 liradan, 578 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 579 liradan, 4 bin 188 liradan alınan Lira (Tam) altın 4 bin 295 liradan satıldı.

YARIM ALTIN NE KADAR?

2 bin 024 liradan alınan Yarım altın 2 bin 078 liradan satıldı.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

1015 liradan alınan Çeyrek altın 1039 liradan satıldı.

18 KASIM ALTIN FİYATLARI

Altın

Alış

Satış

Gram Altın

651,05

651,17

Çeyrek Altın

1.015,49

1.039,03

Cumhuriyet Altını

4.210,00

4.273,00

Tam Altın

4.188,89

4.295,93

Yarım Altın

2.024,63

2.078,06

Ons Altın

1.866

1.866

Has Altın

651,05

651,17

22 Ayar Bilezik

578,83

579,57

Altın KG (Dolar)

59.705

59.715

Altın KG (Euro)

67.863

67.875