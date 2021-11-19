Altın fiyatları ne kadar oldu? İşte son durum (19.11.2021)
Doların tarihi rekorunu yenilemesiyle, gözler altın fiyatlarındaki son duruma çevrildi. Dolar fiyatlarındaki hareketlilik, altın fiyatlarını da doğrudan etkiledi. Gram altın, haftanın son işlem gününe yeşil ve yukarı yönlü ibreyi göstererek giriş yaptı.
EKONOMİ 19.11.2021, 10:12 19.11.2021, 10:16
Hafta boyunca yükselişini sürdüren dolar, altın fiyatlarında da değişimlere neden oldu. Haftanın son işlem gününe 660 TL'yi geçerek başlayan gram altın, yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor. Çeyrek altın ise bin TL'yi geçti. İşte 19 Kasım gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını fiyatları...
GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış fiyatı 667,60 TL, satış fiyatı ise 667,72 TL olarak haftanın son işlem gününe giriş yaptı.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış fiyatı 1.053,00 TL, satış fiyatı 1.099,00 olarak güncellendi.
YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış fiyatı 2.112,00 TL, satış fiyatı ise 2.188,00 TL oldu.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış fiyatı 4.225,00 TL, satış fiyatı 4.363,00 TL'ye vardı.
Namaz Vakti 19 Kasım 2021
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|12
|30
|2. Hatayspor
|12
|23
|3. Konyaspor
|12
|23
|4. Galatasaray
|12
|21
|5. Alanyaspor
|12
|21
|6. Beşiktaş
|12
|20
|7. Fenerbahçe
|12
|20
|8. Karagümrük
|12
|19
|9. Başakşehir
|12
|18
|10. Adana Demirspor
|12
|16
|11. Altay
|12
|16
|12. Gaziantep FK
|12
|15
|13. Kayserispor
|12
|15
|14. Antalyaspor
|12
|15
|15. Sivasspor
|12
|13
|16. Öznur Kablo Yeni Malatya
|12
|12
|17. Giresunspor
|12
|10
|18. Kasımpaşa
|12
|9
|19. Göztepe
|12
|9
|20. Rizespor
|12
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|12
|27
|2. Ümraniye
|12
|27
|3. Eyüpspor
|12
|26
|4. Bandırmaspor
|12
|22
|5. Erzurumspor
|11
|22
|6. Kocaelispor
|11
|20
|7. Tuzlaspor
|11
|17
|8. İstanbulspor
|11
|16
|9. Samsunspor
|11
|15
|10. Adanaspor
|12
|15
|11. Bursaspor
|11
|14
|12. Gençlerbirliği
|11
|14
|13. Boluspor
|11
|13
|14. Denizlispor
|11
|11
|15. Menemenspor
|11
|11
|16. Ankara Keçiörengücü
|11
|10
|17. Manisa FK
|12
|10
|18. Altınordu
|12
|10
|19. Balıkesirspor
|11
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|11
|26
|2. Man City
|11
|23
|3. West Ham
|11
|23
|4. Liverpool
|11
|22
|5. Arsenal
|11
|20
|6. M. United
|11
|17
|7. Brighton
|11
|17
|8. Wolverhampton
|11
|16
|9. Tottenham
|11
|16
|10. Crystal Palace
|11
|15
|11. Everton
|11
|15
|12. Leicester City
|11
|15
|13. Southampton
|11
|14
|14. Brentford
|11
|12
|15. Leeds United
|11
|11
|16. Aston Villa
|11
|10
|17. Watford
|11
|10
|18. Burnley
|11
|8
|19. Newcastle
|11
|5
|20. Norwich City
|11
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|13
|28
|2. Real Madrid
|12
|27
|3. Sevilla
|12
|27
|4. Atletico Madrid
|12
|23
|5. Real Betis
|13
|21
|6. Rayo Vallecano
|13
|20
|7. Osasuna
|13
|19
|8. Athletic Bilbao
|12
|18
|9. Barcelona
|12
|17
|10. Valencia
|13
|17
|11. Espanyol
|13
|17
|12. Villarreal
|12
|15
|13. Mallorca
|13
|15
|14. Deportivo Alaves
|12
|13
|15. Celta de Vigo
|13
|12
|16. Cádiz
|13
|12
|17. Granada
|12
|11
|18. Elche
|13
|11
|19. Levante
|13
|6
|20. Getafe
|13
|6