Altın fiyatları ne kadar oldu? İşte son durum (23.08.2021)

23 Ağustos Pazartesi yani bugün güne değer atışıyla başladı. Fiyatlarda yaşanan hereketlilik sonrası yüzü gülen yatırımcılar "Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?" sorusunun cevabına kilitlendi. İşte son dakika gram v eçeyrek altın altın fiyatları 23 Ağustos alış - satış tablosu...

GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Gram altın fiyatları 23 Ağustos Pazartesi saat 08.00'de kaydedilen güncel verilere göre 487 lira alış ve 490 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Çeyrek altın fiyatları 23 Ağustos Pazartesi saat 08.00'de kaydedilen verielre göre 780 lira alış ve 797 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

Cumhuriyet altını fiyatları ve diğer altın birim fiyatları ise şu şekilde:

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

487,74

487,80

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.780,81

1.781,42

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

3.121,50

3.180,46

YARIM ALTIN FİYATI

1.555,87

1.595,11

ZİYNET ALTINI FİYATI

3.121,50

3.180,46

ATA ALTIN FİYATI

3.231,00

3.282,00

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

267,91

321,77

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

440,96

462,02