Altın fiyatları ne kadar oldu? İşte son durum (25.12.2021)

Altın fiyatları için canlı ve anlık güncel rakamlar bu alana yatırım yapmak isteyen veya altınlarını bozdurmak isteyenler tarafından hafta sonunda da yakından takip ediliyor. Aralık ayının başlarında tarihi yükseliş yaşayan gram altın fiyatı Başkan Erdoğan'ın açıkladığı 'kur korumalı TL mevduat' sistemi sonrası ise sert düşüş yaşamıştı. Altın fiyatları dengelenme sürecine girerken, altın fiyatları ne kadar, düşer mi, yükselir mi soruları da akıllarda en önemli soru işareti oldu.

25 Aralık Cumartesi haftanın son gününe altın fiyatları inişli çıkışlı hareketlilikler başladı.

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 566,21

SATIŞ: 591,10

ATA ALTIN

ALIŞ: 4.150,00

SATIŞ: 4.541,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 4.663,00

SATIŞ: 4.734,00