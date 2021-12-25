Altın fiyatları ne kadar oldu? İşte son durum (25.12.2021)
Altın fiyatları hafta sonunda yine gündemin en önemli maddeleri arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan'ın açıkladığı 'kur korumalı TL mevduat' sistemi sonrası sert düşüş yaşayan altının gram fiyatı 25 Aralık Cumartesi günü de hareketliliğini sürdürüyor. Altın fiyatları ne kadar, düşer mi, yükselir mi sorusu ise akıllardaki en önemli soru işaretli olarak dikkat çekiyor. Gram altın, çeyrek altın, yarım, tam, cumhuriyet, gremse, harem, 22 ayar bilezik, ata altın fiyatları başta olmak üzere altın kuru ile ilgili canlı ve anlık son dakika gelişmelerine ulaşabilirsiniz. Bugün canlı altın fiyatları ne kadar, kaç TL (Türk Lirası) oldu?
EKONOMİ 25.12.2021, 09:11
Altın fiyatları için canlı ve anlık güncel rakamlar bu alana yatırım yapmak isteyen veya altınlarını bozdurmak isteyenler tarafından hafta sonunda da yakından takip ediliyor. Aralık ayının başlarında tarihi yükseliş yaşayan gram altın fiyatı Başkan Erdoğan'ın açıkladığı 'kur korumalı TL mevduat' sistemi sonrası ise sert düşüş yaşamıştı. Altın fiyatları dengelenme sürecine girerken, altın fiyatları ne kadar, düşer mi, yükselir mi soruları da akıllarda en önemli soru işareti oldu.
25 Aralık Cumartesi haftanın son gününe altın fiyatları inişli çıkışlı hareketlilikler başladı.
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 566,21
SATIŞ: 591,10
ATA ALTIN
ALIŞ: 4.150,00
SATIŞ: 4.541,00
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 4.663,00
SATIŞ: 4.734,00
Namaz Vakti 25 Aralık 2021
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|18
|45
|2. Konyaspor
|18
|36
|3. Başakşehir
|18
|32
|4. Fenerbahçe
|18
|29
|5. Adana Demirspor
|18
|29
|6. Hatayspor
|18
|29
|7. Beşiktaş
|18
|28
|8. Alanyaspor
|18
|27
|9. Sivasspor
|18
|26
|10. Karagümrük
|18
|26
|11. Gaziantep FK
|18
|25
|12. Galatasaray
|18
|24
|13. Giresunspor
|18
|22
|14. Antalyaspor
|18
|22
|15. Kayserispor
|18
|21
|16. Altay
|18
|18
|17. Rizespor
|18
|17
|18. Öznur Kablo Yeni Malatya
|18
|15
|19. Göztepe
|18
|14
|20. Kasımpaşa
|18
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|17
|36
|2. Ankaragücü
|17
|33
|3. Erzurumspor
|17
|33
|4. Bandırmaspor
|17
|31
|5. Eyüpspor
|17
|31
|6. İstanbulspor
|17
|26
|7. Samsunspor
|17
|26
|8. Adanaspor
|18
|26
|9. Gençlerbirliği
|17
|26
|10. Kocaelispor
|18
|24
|11. Tuzlaspor
|17
|23
|12. Manisa FK
|18
|22
|13. Altınordu
|18
|22
|14. Boluspor
|18
|21
|15. Menemenspor
|17
|20
|16. Ankara Keçiörengücü
|17
|19
|17. Bursaspor
|17
|18
|18. Denizlispor
|17
|16
|19. Balıkesirspor
|17
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|18
|44
|2. Liverpool
|18
|41
|3. Chelsea
|18
|38
|4. Arsenal
|18
|32
|5. West Ham
|17
|28
|6. M. United
|16
|27
|7. Tottenham
|15
|26
|8. Wolverhampton
|18
|25
|9. Leicester City
|16
|22
|10. Aston Villa
|17
|22
|11. Crystal Palace
|17
|20
|12. Brentford
|16
|20
|13. Brighton
|16
|20
|14. Everton
|17
|19
|15. Southampton
|17
|17
|16. Leeds United
|18
|16
|17. Watford
|16
|13
|18. Burnley
|15
|11
|19. Newcastle
|18
|10
|20. Norwich City
|17
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|19
|46
|2. Sevilla
|18
|38
|3. Real Betis
|18
|33
|4. Rayo Vallecano
|18
|30
|5. Atletico Madrid
|18
|29
|6. Real Sociedad
|18
|29
|7. Barcelona
|18
|28
|8. Valencia
|18
|28
|9. Villarreal
|18
|25
|10. Athletic Bilbao
|19
|24
|11. Espanyol
|18
|23
|12. Granada
|18
|22
|13. Osasuna
|18
|22
|14. Celta de Vigo
|18
|20
|15. Mallorca
|18
|20
|16. Getafe
|18
|15
|17. Elche
|18
|15
|18. Deportivo Alaves
|18
|15
|19. Cádiz
|18
|14
|20. Levante
|18
|8