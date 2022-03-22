Altın fiyatları son dakika! 22 Mart çeyrek altın, gram ve cumhuriyet altını kaç TL?

22 Mart 2022 Salı günü yani haftanın ikinci gününde çeyrek ve gram altın fiyatları düğün, nikah gibi özel davetlerde takı takacak kişiler tarafından araştırılmaya başlandı. Altın ve Para Piyasaları uzmanı İslam Memiş, bir süre önce yaptığı açıklamada altın alacak kişilere uyarıda bulunmuş ve almamaları yönünde tavsiye vermişti. Memiş açıklamasında " Ben sabırla beklenmesini tavsiye ederim." ifadesini kullanmıştı. Peki 22 Mart Salı altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın, gram ve cumhuriyet altını kaç TL? İşte 22 Mart 2022 Salı gününün güncel altın fiyatları...

16 Mart Çarşamba altın fiyatları!

GRAM ALTIN KAÇ TL?

Gram altın alış: 923,74 TL

Gram altın satış: 923,94 TL

CUMHURİYET ALTINI KAÇ TL?

Cumhuriyet altını alış: 5.997,00 TL

Cumhuriyet altını satış: 6.061,00 TL

YARIM ALTIN KAÇ TL?

Yarım altın alış: 3.007,00TL

Yarım altın satış: 3.041,00 TL

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Çeyrek altın alış: 1.502,00 TL

Çeyrek altın satış: 1.520,00 TL

TAM ALTIN KAÇ TL?

Tam altın alış: 5.986,00 TL

Tam altın satış: 6.049,00 TL