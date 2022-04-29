Altın fiyatları son dakika: 29 Nisan 2022 altın fiyatları, çeyrek altın, gram altın fiyatları güncel
Güncel altın fiyatları yatırımcılar ve ekonomiyi takipçileri tarafından merak ediliyor. Dün güne düşüşle başlayan gram altın 904,22 liradan işlem gördü. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.471,31 liradan satıldı. Canlı altın fiyatları araştırılıyor. İşte 29 Nisan güncel altın fiyatları, çeyrek altın ve gram altın fiyatları son durum...
Analistler, dolardaki değerlenmenin altının ons fiyatını baskıladığını aktardı. Bugünün veri gündeminde ABD'de büyüme, Almanya'da enflasyon ve Avro Bölgesinde tüketici güven endeksi verilerinin öne çıktığını kaydetti. Teknik açıdan altının ons fiyatında 1.850 doların destek, 1.900 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi.
29 NİSAN ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
Altın fiyatları 29 Nisan Cuma günü için yakından takip ediliyor. Hafta başından bu yana düşüşte olan altın fiyatları bugün yükselişe geçti. İşte, güncel çeyrek altın ve gram altın fiyatları...
GRAM ALTIN FİYATI
906,55
912,18
SPOT ALTIN TL/GR FİYATI
904,87
905,01
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
5.791,06
5.900,48
ÇEYREK ALTIN FİYATI
1.448,23
1.480,20
YARIM ALTIN FİYATI
2.886,48
2.959,29
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
822,95
851,05
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.900,75
1.901,19
ZİYNET ALTINI FİYATI
5.791,06
5.900,48
ATA ALTIN FİYATI
5.953,75
6.102,16
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|35
|79
|2. Fenerbahçe
|35
|68
|3. Konyaspor
|35
|64
|4. Başakşehir
|35
|60
|5. Karagümrük
|35
|53
|6. Adana Demirspor
|35
|52
|7. Alanyaspor
|34
|52
|8. Beşiktaş
|34
|51
|9. Antalyaspor
|35
|51
|10. Hatayspor
|35
|49
|11. Kasımpaşa
|35
|47
|12. Galatasaray
|34
|47
|13. Sivasspor
|34
|45
|14. Giresunspor
|35
|43
|15. Kayserispor
|34
|43
|16. Gaziantep FK
|35
|42
|17. Altay
|35
|33
|18. Rizespor
|34
|30
|19. Göztepe
|34
|28
|20. Ö.K Yeni Malatya
|34
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|33
|66
|2. Ümraniye
|32
|63
|3. Bandırmaspor
|32
|55
|4. Erzurumspor
|32
|54
|5. İstanbulspor
|32
|54
|6. Eyüpspor
|32
|51
|7. Manisa Futbol Kulübü
|33
|46
|8. Samsunspor
|32
|46
|9. Tuzlaspor
|32
|45
|10. Adanaspor
|33
|44
|11. Gençlerbirliği
|32
|42
|12. Keçiörengücü
|32
|41
|13. Altınordu
|33
|41
|14. Kocaelispor
|32
|40
|15. Denizlispor
|32
|39
|16. Boluspor
|32
|38
|17. Menemen Belediyespor
|32
|37
|18. Bursaspor
|32
|35
|19. Balıkesirspor
|32
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|34
|83
|2. Liverpool
|34
|82
|3. Chelsea
|33
|66
|4. Arsenal
|33
|60
|5. Tottenham
|33
|58
|6. M. United
|35
|55
|7. West Ham United
|34
|52
|8. Wolverhampton Wanderers
|34
|49
|9. Brighton
|35
|44
|10. Newcastle
|35
|43
|11. Leicester City
|32
|42
|12. Crystal Palace
|34
|41
|13. Aston Villa
|33
|40
|14. Brentford
|34
|40
|15. Southampton
|35
|40
|16. Burnley
|34
|34
|17. Leeds United
|34
|34
|18. Everton
|32
|29
|19. Watford
|34
|22
|20. Norwich City
|34
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|34
|81
|2. Sevilla
|34
|64
|3. Barcelona
|33
|63
|4. Atletico Madrid
|34
|62
|5. Real Betis
|33
|57
|6. Real Sociedad
|33
|55
|7. Villarreal
|34
|52
|8. Athletic Bilbao
|34
|49
|9. Osasuna
|33
|44
|10. Valencia
|34
|43
|11. Rayo Vallecano
|33
|40
|12. Celta Vigo
|33
|39
|13. Espanyol
|34
|39
|14. Elche
|33
|38
|15. Getafe
|33
|35
|16. Mallorca
|33
|32
|17. Cadiz
|34
|32
|18. Granada
|33
|30
|19. Deportivo Alaves
|34
|28
|20. Levante
|34
|26