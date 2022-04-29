Altın fiyatları son dakika: 29 Nisan 2022 altın fiyatları, çeyrek altın, gram altın fiyatları güncel

Analistler, dolardaki değerlenmenin altının ons fiyatını baskıladığını aktardı. Bugünün veri gündeminde ABD'de büyüme, Almanya'da enflasyon ve Avro Bölgesinde tüketici güven endeksi verilerinin öne çıktığını kaydetti. Teknik açıdan altının ons fiyatında 1.850 doların destek, 1.900 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi.

29 NİSAN ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Altın fiyatları 29 Nisan Cuma günü için yakından takip ediliyor. Hafta başından bu yana düşüşte olan altın fiyatları bugün yükselişe geçti. İşte, güncel çeyrek altın ve gram altın fiyatları...

GRAM ALTIN FİYATI

906,55

912,18

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

904,87

905,01

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

5.791,06

5.900,48

ÇEYREK ALTIN FİYATI

1.448,23

1.480,20

YARIM ALTIN FİYATI

2.886,48

2.959,29

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

822,95

851,05

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.900,75

1.901,19

ZİYNET ALTINI FİYATI

5.791,06

5.900,48

ATA ALTIN FİYATI

5.953,75

6.102,16