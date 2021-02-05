Altın Fiyatları Tepetaklak!

Altın Fiyatları 27 Temmuz 2020'den Bu Yana En Düşük Seviyesi Olan 410,2 Lirayı Gördü. Güvenli Liman Olarak Tabir Edilen Altındaki Bu Düşüş, Yatırımcıyı Da Farklı Arayışlara İtmeye Başladı.

Doların Önemli Para Birimleri Karşısında Güçlenmesi, Makro Verilerde Sağlanan İyileşme Ve Koronavirüse Karşı Aşılama Çalışmalarındaki Hızlanma Altın Fiyatlarının Son 2 Ayın En Kötü Haftasını Geçirmesine Yol Açtı.

Gram Altın, Yeni Güne De Değer Kaybıyla Başlamasının Ardından 27 Temmuz 2020'den Bu Yana En Düşük Seviyesi Olan 410,2 Lirayı Gördü. Altın Saat 9.45 İtibariyle 412 Liradan İşlem Görürken; Öte Yandan Çeyrek Altın 675,75 TL'den, Cumhuriyet İse 2.750,85 Liradan Satılıyor.