Altın fiyatları yeniden yükselişe geçti
Piyasaların ikinci işlem gününde altın fiyatları son dakika haberleri milyonların gündeminde yer alıyor. Özellikle küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar Kapalıçarşı’dan gelen canlı ve güncel rakamlar bilgisi ile uzman yorumlarını merak ediyor.
EKONOMİ 23.02.2021, 10:30
Piyasaların kalbinin attığı Kapalıçarşı'dan altın fiyatları son dakika haberleri gelmeye başladı. Günün ilk ışıklarında canlı ve güncel rakamları merak edenler için altın fiyatları yükselişe geçti.
GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın fiyatları 409 lira alış ve 410 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.
ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?
Çeyrek altın bugün 654 lira alış ve 668 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.
YARIM ALTIN FİYATI
1.304,07
1.336,94
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
2.616,31
2.665,70
16°
açık
Namaz Vakti 23 Şubat 2021
|İmsak
|05:45
|Güneş
|07:05
|Öğle
|12:51
|İkindi
|15:56
|Akşam
|18:26
|Yatsı
|19:41
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|25
|54
|2. Beşiktaş
|24
|51
|3. Fenerbahçe
|25
|51
|4. Trabzonspor
|25
|48
|5. Alanyaspor
|25
|42
|6. Hatayspor
|25
|42
|7. Gaziantep FK
|25
|39
|8. Karagümrük
|25
|37
|9. Antalyaspor
|25
|33
|10. Göztepe
|25
|32
|11. Sivasspor
|24
|31
|12. Konyaspor
|24
|30
|13. Malatyaspor
|25
|30
|14. Kasımpaşa
|25
|29
|15. Rizespor
|25
|27
|16. Kayserispor
|25
|25
|17. Erzurumspor
|25
|25
|18. Başakşehir
|25
|24
|19. Denizlispor
|25
|21
|20. Ankaragücü
|24
|20
|21. Gençlerbirliği
|24
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|22
|50
|2. Samsunspor
|22
|46
|3. İstanbulspor
|22
|40
|4. Adana Demirspor
|22
|38
|5. Altay
|22
|38
|6. Altınordu
|22
|38
|7. Ankara Keçiörengücü
|22
|37
|8. Tuzlaspor
|22
|37
|9. Bursaspor
|22
|31
|10. Bandırmaspor
|22
|30
|11. Ümraniye
|22
|30
|12. Adanaspor
|22
|26
|13. Balıkesirspor
|22
|23
|14. Menemen Belediyespor
|22
|23
|15. Boluspor
|22
|22
|16. Akhisar Bld.Spor
|22
|19
|17. Ankaraspor
|22
|13
|18. Eskişehirspor
|22
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|25
|59
|2. M. United
|25
|49
|3. Leicester City
|25
|49
|4. West Ham
|25
|45
|5. Chelsea
|25
|43
|6. Liverpool
|25
|40
|7. Everton
|24
|40
|8. Aston Villa
|23
|36
|9. Tottenham
|24
|36
|10. Arsenal
|25
|34
|11. Wolverhampton
|25
|33
|12. Leeds United
|24
|32
|13. Crystal Palace
|25
|32
|14. Southampton
|24
|30
|15. Burnley
|25
|28
|16. Brighton
|25
|26
|17. Newcastle
|25
|25
|18. Fulham
|25
|22
|19. West Bromwich
|25
|14
|20. Sheffield United
|25
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|23
|55
|2. Real Madrid
|24
|52
|3. Sevilla
|23
|48
|4. Barcelona
|23
|47
|5. Real Sociedad
|24
|41
|6. Villarreal
|24
|37
|7. Real Betis
|24
|36
|8. Levante
|24
|31
|9. Granada
|24
|30
|10. Athletic Bilbao
|23
|29
|11. Celta de Vigo
|24
|29
|12. Valencia
|24
|27
|13. Osasuna
|24
|25
|14. Cádiz
|24
|25
|15. Getafe
|24
|24
|16. Deportivo Alaves
|24
|22
|17. Eibar
|24
|21
|18. Elche
|22
|21
|19. Real Valladolid
|24
|21
|20. Huesca
|24
|19