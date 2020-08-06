Altın fiyatları yine yükselişte!

Koronavirüs salgınının etkisiyle yatırımcılar tarafından güvenli liman olarak tanımlanan altına olan talep her geçen gün artıyor. Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor.

Koronavirüs pandemisi dışında ABD-Çin arasındaki gerilim de altını güçlendiren sebepler arasında yer alıyor.

Ons altının 2055 dolar ile tarihi yüksek seviyesine ulaşmasıyla birlikte gram altında da yukarı yönlü hareket oluştu. Gram altın güne 461 lira seviyesinden başladı. Gün içinde en düşük 460.6 lira, en yüksek 463.9 lira seviyesini gördü. Saat 07:55 itibarıyla gram altın 463.3 liradan alıcı buluyor.

Ons altın ise güne 2038 dolardan başlangıç yaptı. Gün içinde en düşük 2034 dolar, en yüksek 2044 dolar seviyesi görüldü. Saat 07:55 itibarıyla ons altın 2044 dolar seviyesinde bulunuyor.

1 AYDA YÜZDE 20 KAZANDIRDI

Gram altına yatırım yapanlar son 1 ayda yüzde 20 oranında kazanç sağladı. 6 Temmuz'da 387 lira seviyesinde olan gram altın 5 Ağustos'ta 465 lirayı gördü.