Altın fiyatları yükseldi mi? 22 Mart Kapalıçarşı gram ve çeyrek altın ne kadar?

Doların Asya piyasalarında yükselmesinin ardından altın fiyatlarında da dalgalanmalar oldu. Ekonomistler, dolardaki yükselişin spekülatif olduğunu vurguladı. Dolar/TL’de yaşanan bu yükselişlerin ardından gram, çeyrek, yarım altın fiyatlarında da hareketlenme oldu…

EKONOMİ 22.03.2021, 09:30
Altın fiyatları yükseldi mi? 22 Mart Kapalıçarşı gram ve çeyrek altın ne kadar?

22 Mart’ta Kapalıçarşı’da altın fiyatları güne yükselişle başladı. Uzun zamandır aşağı yönlü hareket eden gram altın fiyatları, dolardaki ani yükselişlere paralel olarak yükselişe geçti. Geçtiğimiz hafta 404 TL fiyatlarında dolaşan altın fiyatları, 22 Mart Pazartesi günü son haftalardaki hareketlerine nazaran arttı…

22 Mart altın fiyatları ne kadar?

Sabah saat 09:00 itibarıyla gram altın 447 TL civarında hareket ederken, 22 ayar bileziğin gram fiyatı 398 TL, altının ons fiyatı bin 739 TL, altının kilogram fiyatı 55 bin 646 TL, cumhuriyet altını 2 bin 861 TL, yarım altın bin 430 TL, çeyrek altın 717 TL, reşat altını 2 bin 893 TL, 18 ayar altının gram fiyatı 198 TL, 22 ayar altının gram fiyatı 398 TL, 14 ayar altının gram fiyatı 241 TL, Kapalıçarşı'da ziynet 2,5'lu 6 bin 521 TL ve 5'li 13 bin 176 TL civarında hareket ediyor...

ALTIN FİYATLARI NE OLACAK?

ALTIN FİYATLARI NE OLACAK?

Uzmanlar, kısa süreli dalgalanmaların ardından radikal bir değişiklik olmadığı müddetçe bu hareketlerin normale döneceği ile ilgili iyimser açıklamalarda bulundu. Altın fiyatlarını durumunun ne olacağı ile alakalı kanaatlerini de paylaşan uzmanlar, dolardaki hareketliliğin ve uluslararası altın ons fiyatındaki değişimin altın fiyatlarının yönünün belirleyeceğini açıkladı..

YENİ TCMB BAŞKANININ MESAJLARI ÖNEMLİ

YENİ TCMB BAŞKANININ MESAJLARI ÖNEMLİ

Yeni Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun ilk mesajlarının önemli olduğunu belirten uzmanlar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın mevcut politikalarının önümüzdeki günlerde süreceğinin dikkate alınması gerektiği aktardılar…

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, dolardaki hareketliliğin arkasından yaptığı açıklamada, olayın ekonomik olmadığını ve siyasi olduğunu söyleyerek, panik yapılmaması gerektiğini ve sakin olunması gerektiğini bildirdi.

Memiş, ‘’Sorun iletişim. Karşı taarruzun nedeni. Yani perde arkasından sürdürülen mücadelenin millet ile paylaşılmaması. 08:30 itibarıyla iletişim kanalları hızlı olmalı’’ dedi.

GEÇEN HAFTA ALTININ HAREKETLERİ…

GEÇEN HAFTA ALTININ HAREKETLERİ…

Hafta boyu 417-418 Türk lirası civarında hareket eden gram altın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faiz kararının arkasından doların düşmesiyle beraber 404 Türk lirasına kadar gerilemişti… Haftanın son gününde verilere göre gram altın 404,66 Türk lirasından işlem görmüştü…

UZMANLARDAN DOLAR AÇIKLAMALARI

UZMANLARDAN DOLAR AÇIKLAMALARI

Piyasa uzmanları, dolardaki hareketliliği yorumladı. Haber7'de yer alan habere göre; sığ piyasadaki panik hareketlere kapılmamak ve bu hareketliliğe sağduyulu yaklaşmanın önemine işaret eden uzmanlar, yatırımcılara fırsatçıların tuzaklarına düşmemeleri ile ilgili uyarılarda bulundu.

Uzmanlar, önümüzdeki günlerdeki olası hareketlerin dikkatli izlenmesi gerektiğini ifade etti. Piyasalardaki ön kota sınırıyla alakalı bir hareketlilik olarak yorumlayan uzmanlar, henüz piyasalar açılmadığını Asya ve Uzak Doğu piyasalarının Saat 00'00'dan başlayarak hareketlerinin izlenmesi gerektiğini belirtti.

YATIRIMCILARA UYARI: TEMKİNLİ OLUN

YATIRIMCILARA UYARI: TEMKİNLİ OLUN

Piyasalarda değişen bir hareketlilik yaşandığına dikkati çeken uzmanlar, yatırımcılara temkinli olmaları ile ilgili uyarılarda bulundu.

Euro Türk lirası fiyatlarının olmaması da bu hareketliliğin spekületif bir hareketlilik olduğunu yönünde görüşlerini vurgulayan uzmanlar, önümüzdeki günlerdeki öngörüleriyle ilgili iyimser tablo çizdi.

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