Altın fiyatları yükselişe geçti

Altın fiyatı zayıf dolar ve ABD korona virüs teşvik paketinden destek almaya devam ediyor Uluslararası piyasalarda spot altın fiyatı, zayıf dolar ve ABD'de korona virüs teşvik paketindeki maaş çeki tutarının 600 dolardan 2 bin dolara çıkarılması yönünde atılan adımlardan destek almaya devam ediyor.

Spot altın fiyatı bu sabah 1882,73 dolar/ons seviyesinin görülmesinin ardından düne göre yüzde 0,22 artışla 1877,58 dolar/ons seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, zayıf doların altını desteklediğini ancak, gerek ABD teşvik paketinin gerekse Brexit ticaret anlaşmasının fiyatlandığı ortamda daha güçlü bir hareketin yaşanmasının zor olduğuna işaret ediyorlar.

Korona virüs salgınında ortaya çıkan yeni varyantın vaka sayılarını yeniden hızla artırması halinde güvenli liman olarak ABD Doları alımının gündeme gelebileceğini ve bunun altın fiyatını zayıflatabileceği vurgulanıyor.

Bunun yanı sıra analistler, ABD'de Senato'nun da korona virüs yardım çeklerinin 2 bin dolara çıkarılmasına onay vermesi halinde ABD ekonomisinde toparlanmanın 20201 ilk çeyrekte hızlanabileceğine dikkat çekiyorlar ve "Fed'in para politikasını daha da gevşetmek için alanının daralması, ekonomik görünümün gelecek yıl iyileşmesi ile varlık alımlarının azaltılmasının gündeme gelmeye başlaması altın fiyatı üzerinde daha fazla baskı yaratabilir" değerlendirmesinde bulunuyorlar.

GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 448,01

SATIŞ: 448,11

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

ALIŞ: 724,50

SATIŞ: 732,70

YARIM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 1.449,00

SATIŞ: 1.464,10

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

ALIŞ: 2.987,00

SATIŞ: 3.032,00