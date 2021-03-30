Altın fiyatları yükseliyor!
Altın fiyatları yükseliyor... Altın fiyatları 30 Mart haftanın ikinci gününde yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe gram altın fiyatı 458,02 liradan çeyrek altın fiyatı 748,04 liradan alıcı buluyor.
EKONOMİ 30.03.2021, 18:03 30.03.2021, 18:08
Altın uzmanları, yurt içinde dolar kurundaki yükselişin altın fiyatlarını desteklediğini bildirdi. İşte 30 Mart çeyrek altın gram altın fiyatları.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın vatandaşlara evlerinde tuttukları altınları ve dövizleri ekonomiye kazandırın çağrısına kuyumcu esnafı da destek verdi.
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Namaz Vakti 30 Mart 2021
|İmsak
|04:52
|Güneş
|06:14
|Öğle
|12:42
|İkindi
|16:14
|Akşam
|19:00
|Yatsı
|20:16
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|29
|64
|2. Galatasaray
|30
|61
|3. Fenerbahçe
|30
|59
|4. Trabzonspor
|30
|55
|5. Alanyaspor
|30
|49
|6. Gaziantep FK
|30
|47
|7. Hatayspor
|29
|46
|8. Karagümrük
|30
|44
|9. Sivasspor
|29
|40
|10. Göztepe
|30
|39
|11. Antalyaspor
|30
|39
|12. Konyaspor
|29
|36
|13. Rizespor
|29
|34
|14. Malatyaspor
|29
|32
|15. Kasımpaşa
|30
|31
|16. Kayserispor
|29
|31
|17. Başakşehir
|30
|30
|18. Ankaragücü
|29
|29
|19. Erzurumspor
|30
|27
|20. Gençlerbirliği
|29
|27
|21. Denizlispor
|29
|25
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|27
|56
|2. Samsunspor
|27
|51
|3. Altay
|27
|50
|4. Adana Demirspor
|27
|49
|5. Altınordu
|27
|49
|6. İstanbulspor
|27
|47
|7. Ankara Keçiörengücü
|27
|46
|8. Tuzlaspor
|27
|41
|9. Bursaspor
|27
|40
|10. Bandırmaspor
|27
|38
|11. Ümraniye
|27
|37
|12. Boluspor
|27
|32
|13. Balıkesirspor
|27
|29
|14. Adanaspor
|27
|28
|15. Menemenspor
|27
|28
|16. Akhisar Bld.Spor
|27
|25
|17. Ankaraspor
|27
|16
|18. Eskişehirspor
|27
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|30
|71
|2. M. United
|29
|57
|3. Leicester City
|29
|56
|4. Chelsea
|29
|51
|5. West Ham
|29
|49
|6. Tottenham
|29
|48
|7. Liverpool
|29
|46
|8. Everton
|28
|46
|9. Arsenal
|29
|42
|10. Aston Villa
|28
|41
|11. Leeds United
|29
|39
|12. Crystal Palace
|29
|37
|13. Wolverhampton
|29
|35
|14. Southampton
|29
|33
|15. Burnley
|29
|33
|16. Brighton
|29
|32
|17. Newcastle
|29
|28
|18. Fulham
|30
|26
|19. West Bromwich
|29
|18
|20. Sheffield United
|29
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|28
|66
|2. Barcelona
|28
|62
|3. Real Madrid
|28
|60
|4. Sevilla
|28
|55
|5. Real Sociedad
|28
|45
|6. Real Betis
|28
|45
|7. Villarreal
|28
|43
|8. Granada
|28
|36
|9. Athletic Bilbao
|28
|35
|10. Levante
|28
|35
|11. Celta de Vigo
|28
|34
|12. Valencia
|28
|33
|13. Osasuna
|28
|30
|14. Getafe
|28
|29
|15. Cádiz
|28
|29
|16. Real Valladolid
|28
|27
|17. Elche
|28
|25
|18. Eibar
|28
|23
|19. Deportivo Alaves
|28
|23
|20. Huesca
|28
|21