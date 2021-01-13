Altın fiyatları yükselmeye başladı! (13.01.2021)

Salgın sürecinde yaşanan tüm gelişmelerin piyasaları etkilemesiyle beraber olumlu aşı haberleri altın fiyatlarının düşüş yaşamasına neden olmuştu. Geçtiğimiz hafta yaşanan ABD'deki olaylar da altın fiyatlarının düşmesine neden oldu. Dün akşam saatlerinde düşüş modundan çıkıp yukarı hamle yapan altın fiyatları an itibarıyla yeniden hareketlenmeye başladı. Peki, bugün altının gramı ne kadar ve çeyrek altın kaç TL? İşte 13 Ocak 2021 son dakika altın fiyatları verileri…

ALTININ ONS FİYATI NE KADAR?

Ons altının 13 Ocak Çarşamba gününe 1859 dolar seviyesinde başlamasıyla birlikte artış yönlü hareket eden altın fiyatları için gözler analistlerin yorumlarına çevrildi.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altının fiyatı haftaya hareketli başlamasının ardından dün itibarıyla fiyatı tekrar güncellendi. İç piyasada gram altın 445 liradan işleme alınıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Haftanın ilk işlem gününde çeyrek altın alış fiyatı 723 lira, satış ise 733 liradan işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI BUGÜN KAÇ TL?

Yüklü miktarda yatırım yapanların tercihlerinden olan cumhuriyet altını ise bugün 2 bin 890 liradan alınırken satış fiyatı ise 2 bin 921 lirada bulunuyor.

Analistlere, doların içeride değer kaybediyor olması beraberinde gram altın ve gümüşün gram fiyatının da değer kaybetmesine neden oluyor. Bu düşüşlerin kalıcı olmadığını ve altın ve dolarda yeni yükseliş rekorlarının olacağı belirtiliyor.