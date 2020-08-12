Altın fiyatlarında büyük düşüş! İşte dolar ve altın fiyatlarında son durum…

Uzmanlar, küresel bazda daha fazla teşvik ve parasal genişlemeye yönelik beklentilerin artması ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) piyasada sıkışıklığı neden olmadan likiditeyi normalleştirme adımlarının dolar kurunun gerilemesini sağladığını kaydetti.

Dolar/TL 7,26 seviyelerinden işlem görüyor.

Aynı dakikalarda euro/TL ise 8,50 seviyelerinde yer alıyor.

Altın fiyatları, dün Rusya'nın aşıyı tescillediğini açıklamasının ardından yaşanan satışlarla sert bir şekilde geriledi.

Geçen hafta rekor üstüne rekor tazeleyen gram altın, yeni güne 437 lira seviyelerinde başladı.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 730 lira, Cumhuriyet altını 2.901 liradan satılıyor.

Asya piyasalarının yakından izlendiği altının ons fiyatı ise 1.889,94 dolardan işlem görüyor.