Altın fiyatlarında düşüş devam ediyor! (06.01.2020)

Altın, zayıflayan dolar ve yatırımcıların Georgia Senato seçimlerine odaklanmasıyla birlikte 8 haftanın en yüksek seviyesinde işlem gördükten sonra bir miktar geriledi.

Credit Suisse Analisti Fahad Tariq’a göre, demokratların senatoda iki koltuk daha kazanarak çoğunluğa ulaşmasıyla birlikte daha fazla mali teşvikin önü açılacaktır ve bu da altın fiyatlarını destekleyebilir.

Standard Chartered Bank Değerli Metal Analisti Suki Cooper ise pandemi öncesi büyüme rakamlarına yakın zamanda ulaşılamayacağını düşündüklerini belirtti.

Altın fiyatları, yüzde 0,3 yükseldikten sonra TSİ 07:54’te yüzde 0,24 düşüş yaşayarak ons başına 1.945,41 dolar seviyesinden işlem görüyor. Gümüş fiyatları ise yüzde 0,8 düşüşle ons başına 27,3315 dolar civarından işlem görüyor.

Spot piyasada 6 Ocak 2021 anlık ve güncel çeyrek altın alış fiyatı 739,57 lira, satış fiyatı 758,04 liradan işlem görüyor. Gram altında ise alış fiyatı 461,86 lira, satış fiyatı 462,57 lira seviyesinde yer alıyor.