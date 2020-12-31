Altın fiyatlarında düşüş devam ediyor! (31.12.2020)

Dün düşüş eğilimi gösteren altın yeni yıla hangi rakamlarla girecek merak ediliyor. Peki, bugün çeyrek altın ne kadar? Gram altın ne kadar? Anlık altın fiyatları, yorumları..

Yatırımcısının güvenli limanı olarak görülen altın haftanın dördüncü işlem gününde de ilgiyle takip ediliyor. Dün itibarıyla bir önceki güne göre düşmeye başlayan altın fiyatları, 31 Aralık 2020 Perşembe günü de düşüşe devam ediyor. Bin 900 dolar seviyelerinden bin 850 dolarlara gerileyen ons altın, geçtiğimiz günlerde bin 800 dolara kadar çekilmişti. Altının ons fiyatı bugün 1.880 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Yılın son haftasında değer kaybeden gram altın, 447 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 737 liradan, Cumhuriyet altını ise 2.934 liradan satılıyor. Peki, diğer altın fiyatları ne kadar?

31 ARALIK PERŞEMBE GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 447,63 TL

Gram altın satış: 447,72 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 725,60 TL

Çeyrek altın satış: 737,50 TL

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 2.898,70 TL

Cumhuriyet altını satış: 2.934,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 1.451,60 TL

Yarım altın satış: 1.471,50 TL

22 AYAR BİLEZİK NE KADAR?

22 ayar bilezik alış: 407,50 TL

22 ayar bilezik satış: 410,00 TL