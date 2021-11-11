Altın fiyatlarında rekor üstüne rekor kırılıyor! Tarih belli oldu

Altın fiyatlarında görülen yükseliş devam ediyor. Türk yatırımcılarının favorisi gram altın 20 Eylül'den bu yana değer kazanıyor. Ons altın ise geçtiğimiz gün 18 bin 237 dolar oldu. Çeyrek altın 955,93 TL'den satılıyor. İşte çeyrek, yarım, gram altın fiyatları...

ONS ALTIN NE KADAR?

Ons altın 18.360,74 TL'den alınıp 18.365,75 TL'den satılıyor.

GRAM ALTIN KAÇ TL?

Gram altının alışı 583,87 TL, satışı ise 584,66 TL.

SPOT, ÇEYREK, YARIM ALTIN NE KADAR?

Spot altın alış/satış: 587,01/ 587,08

Çeyrek altın alış/satış: 934,20 /955,93

Yarım altın alış/satış: 1.862,55 /1.911,85

CUMHURİYET, GREMSE, ATA ALTIN NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış/satış: 3.873,00/ 3.931,00

Gremse altın alış/satış: 9.341,95 /9.559,26

Ata altın alış/satış: 3.853,56 /3.952,33

BEŞLİ, İKİBUÇUK, ZİYNET ALTIN NE KADAR?

Beşli altın alış/satış: 18.917,45/ 19.293,91

İkibuçuk altın alış/satış: 9.341,95 /9.494,94

Ziynet altın alış/satış: 3.736,78 /3.812,01