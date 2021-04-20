Altın fiyatlarında son durum… (20.04.2021)

Altın fiyatları, döviz kurlarından en çok etkilenen piyasalar arasında bulunuyor. Yatırımcıların ilgiyle takip ettikleri altın fiyatlarında yaşanan hareketlilik dönemi yerini durgun bir seyre bıraktı. 19 Nisan günü kapanışta 753 seviyelerinde olan çeyrek altın, kapanıştaki seviyesini koruyor. Genel olarak altın fiyatları 20 Nisan itibariyle durgun seyrediyor. Peki 20 Nisan altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını ne kadar oldu?

Altın Fiyatları

GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 456,91 TL // SATIŞ: 461,09 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI

ALIŞ: 740,92 TL // SATIŞ: 756,46 TL

YARIM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 1.481 TL // SATIŞ: 1.512 TL

TAM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 2.963 TL // SATIŞ: 2.995 TL

ZİYNET ALTIN FİYATI

ALIŞ: 3.004 TL // SATIŞ: 2.946 TL

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ: 3.048 TL // SATIŞ: 3.080 TL

ATA ALTINI FİYATI

ALIŞ: 3.027 TL // SATIŞ: 3.106 TL