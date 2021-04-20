Altın fiyatlarında son durum… (20.04.2021)
Altın fiyatları son dönemde gösterdiği hareketlilik ile yatırımcıların ilgisini çekiyor. Değerli madenler arasında uzun yıllardır rağbet göre altın, hareketli dönemlerinden sonra tekrar bir durgunluk dönemine girdi. 19 Nisan günü kapanışta 460 seviyelerinde olan gram altın, 20 Nisan gününün ilk saatlerinde kapanıştaki seyrini koruyor. Peki 20 Nisan gram altın, çeyrek altın ve yarım altın ne kadar?
Altın fiyatları, döviz kurlarından en çok etkilenen piyasalar arasında bulunuyor. Yatırımcıların ilgiyle takip ettikleri altın fiyatlarında yaşanan hareketlilik dönemi yerini durgun bir seyre bıraktı. 19 Nisan günü kapanışta 753 seviyelerinde olan çeyrek altın, kapanıştaki seviyesini koruyor. Genel olarak altın fiyatları 20 Nisan itibariyle durgun seyrediyor. Peki 20 Nisan altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını ne kadar oldu?
Altın Fiyatları
GRAM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 456,91 TL // SATIŞ: 461,09 TL
ÇEYREK ALTIN FİYATI
ALIŞ: 740,92 TL // SATIŞ: 756,46 TL
YARIM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 1.481 TL // SATIŞ: 1.512 TL
TAM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 2.963 TL // SATIŞ: 2.995 TL
ZİYNET ALTIN FİYATI
ALIŞ: 3.004 TL // SATIŞ: 2.946 TL
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
ALIŞ: 3.048 TL // SATIŞ: 3.080 TL
ATA ALTINI FİYATI
ALIŞ: 3.027 TL // SATIŞ: 3.106 TL
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|57
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|53
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