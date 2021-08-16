Altın fiyatlarında son durum ne? (16.08.2021)

Geçtiğimiz hafta ABD’de açıklanan yoğun ekonomik veri gündeminin etkisiyle birlikte altın fiyatları sert hareketlere sahne oldu.

ABD’de tarım dışı istihdam verisinin güçlü gelmesi ve enflasyon verisinin beklentilere paralel olarak gerçekleşmesi ile birlikte ABD Merkez Bankası'nın (Fed) varlık alımlarını azaltabileceği yönündeki beklentiler doları güçlendirdi. Ons altında ise büyük çöküş yaşandı.

Bu gelişmeler eşiğinde ons altın 1675 dolar seviyesine kadar geri çekilirken, toparlanma eğilimi göstererek geçtiğimiz haftayı 1779 dolar seviyesinde kapattı.

Özellikle ons altın bazında yaşanan büyük düşüş gram altın fiyatlarında da sert dalgalanmalara neden oldu. Gram altın 466 lira seviyesine kadar geri çekilirken ons altındaki toparlanmanın etkisiyle birlikte haftayı 487 liradan kapattı.

Yeni haftanın ilk işlem gününe 487.098 lira seviyesinde başlayan gram altın saat 09.14 itibarıyla yüzde 0.45 oranında düşüşle 485.404 lira seviyesinde işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 484.911 lira seviyesi görülürken en yüksek ise 488.254 lira seviyesi gözlendi.