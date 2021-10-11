Altın haftaya nasıl başladı? Çeyrek ve gram altın fiyatları 11 Ekim
Geçtiğimiz hafta TL karşısında tüm zamanların en üst seviyesinden kapanış yapan dolar 8,96 TL'den işlem görüyor. Dolardaki bu yükseliş altın fiyatlarına da yansıdı. Haftalar boyunca 500 TL'ye ulaşamayan gram altın geçtiğimiz hafta 514 TL'ye kadar yükseldi. İşte gram, çeyrek, yarım altın fiyatları...
Geçtiğimiz hafta bin 780 dolara kadar yükselen ons altın haftayı bin 757 dolardan kapattı. Dolarda gerçekleşen yükseliş altın fiyatlarına da yansıyor. Geçtiğimiz hafta 495 TL'ye kadar gerileyen ons altın ise 506 TL'den kapanış yaptı. İşte gram, çeyrek, yarım altın fiyatları...
ONS ALTIN
Ons altın bin 757 dolardan işlem görüyor.
GRAM ALTIN
Güne 0,04'lük düşüş ile başlayan gram altın 505 TL.
SPOT, ÇEYREK, YARIM ALTIN
Spot altın alış/satış: 506,26 /506,34
Çeyrek altın alış/satış: 808,03 /826,18
Yarım altın alış/satış: 1.611,00 /1.652,36
CUMHURİYET, GREMSE, ATA ALTIN
Cumhuriyet altını alış/satış: 3.348,00 /3.399,00
Gremse altın alış/satış: 8.080,26 /8.261,80
Ata altın alış/satış: 3.333,11 /3.415,89
BEŞLİ, İKİBUÇUK, ZİYNET ALTIN
Beşli altın alış/satış: 16.362,52 /16.675,20
İkibuçuk altın alış/satış: 8.080,26 /8.206,22
Ziynet altın alış/satış: 3.232,10 /3.294,61
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