Altın kaplama gümüşler alternatif oldu!
Altının fiyatı yükselince alternatif ürünler aranmaya başlandı son dönemin trendi ise sürpriz bir ürün artık düğün sezonunda en çok altın kaplama gümüşler revaçta.
EKONOMİ 26.05.2021, 13:11 26.05.2021, 14:35
Bakınca ayırt edilemiyor altını aratmıyor dışı altın kaplama içi gümüş son dönemin trendi bu takılar.
Düğün sezonunun açılmasıyla birlikte takılarında alternatifler araştırılmaya başlandı en çok rağbet görense ne çeyrek altın nede bilezik.
Kalitesi altına eş değer olduğu için de tüketicilerin en çok tercih ettiği alternatif oldu gümüş kaplama altınlar.
HABER – EMRE ATAÇ
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