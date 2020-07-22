Altın rekora doymuyor
Altın fiyatları son günlerde yükselişini sürdürüyor. Gram altın bugün 409 TL'nin üzerine çıkarak dün kırdığı rekoru yeniledi. Altının onsu 1.866 dolara yükselirken gram altın 409,9 liraya kadar yükseldi.
EKONOMİ 22.07.2020, 12:22
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Koronavirüs nedeniyle yaşanan gelişmeler altın fiyatlarına yaradı. Bu dönemde riskten kaçan yatırımcı güvenli liman altına yöneliyor.
Gram altın dün 405.52 TL ile rekor kırmış ve günü 404.19 TL’den tamamlamıştı. Fiyatlardaki artış ivmesi bugün de hız kesmeden devam etti.
- Gram altın 409.95 TL’ye kadar yükselerek rekor tazeledikten sonra 408 TL seviyesine geriledi.
Ons altın fiyatları da 2011 yılından bu yana ulaştığı en yüksek seviyede bulunuyor. Dün 1.843 dolara kadar çıktıktan sonra günü 1.841 dolardan kapatan ons altın, bugün 1.866 dolara kadar yükseldi. Ons altın şu an 1.856 dolar seviyesinde bulunuyor.
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