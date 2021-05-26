Altın uçuşta! 6 ayın en yüksek seviyesinde!
Altının gram fiyatı, güne değer kazancıyla başlaması sonrasında son 6 ayın en yüksek seviyesi olan 519,5 lirayı gördü. Gram altın şu sıralar 518 liradan, çeyrek 849 liradan, cumhuriyet altını ise 3.459 liradan satılıyor.
Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1,8 artışla 516,5 liradan tamamladı. Yeni güne de yükselişle başlayan altının gram fiyatı, 9 kasım 2020'den bu yana gördüğü en yüksek seviye olan 519,5 lirayı gördü. Gram altın saat 11.50 itibarıyla 518 liradan işlem görüyor.
ÇEYREK VE CUMHURİYET NE KADAR?
Aynı dakikalarda çeyrek altın 849 lira, cumhuriyet altını da 3.459 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 1.906 dolar seviyesinden alıcı buluyor.
ONS ALTINDA HEDEF 1.920 VE 1.950 DOLAR
Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası ekonomilerdeki toparlanmaya ilişkin belirsizlikler ve enflasyon endişelerinin etkisiyle artan risk algısının altın fiyatlarını desteklediğini bildirdi. Teknik açıdan, ons altının 1.900 dolar üzerinde kalıcı olması halinde 1.920 ve 1.950 dolar seviyelerinin gündeme gelebileceğini aktaran analistler, aşağı yönlü hareketlerde ise 1.870 ve 1.855 doların destek konumuna geldiğini kaydetti.
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