Altın yatırımcısı şu aralar bekleyişte... İntegral piyasalarda son durum!

Merkez Bankası'nın dün verdiği faiz kararı sonrasında az da olsa düşüş eğilimine geçen piyasalar yeni güne "düne göre" düşüşle başlasa da dolar 7,62 TL'den, euro 8,90 TL'den, sterlin 9,72 TL'den işlem görüyor. Altının gramı ise 458 TL'den alıcı buluyor.

Bizde Aksu Haber Olarak piyasalarda ki son durumu sizler için araştırdık.

Altın fiyatları düne göre yeniden yükselişe geçti. Gram altın 455 TL alış, 459 TL satış fiyatıyla işlem görürken, çeyrek altın 738 / 753 TL'den, cumhuriyet altını ise 3.037 TL / 3.068 TL'den işlem görüyor. Altının ONS'u 1.872 / 1.873 dolar seviyesinde.