Altın yükselmeye devam ediyor: Gram 937, çeyrek 1.462, Cumhuriyet altını 6.015 TL seviyesinde

Dolar/TL dün Merkez Bankası'nın 100 baz puanlık faiz indiriminin ardından 15.77'ye kadar yükselmişti.

Dolar, Euro yeni güne rekor tazeleyerek başladı. Dolar 16,02 liradan Euro ise 18,26 TL'den işlem görüyor.

ALTIN REKOR TAZELEDİ



Yatırımcının güvenli liman olarak gördüğü altında ise yeni rekor seviyeler gelmeye devam ediyor. Gram altın bu sabah 912 TL'yi aştı.

Dün Merkez Bankası ve önceki gün Fed'in kararlarının ardından bugün piyasalarda daha sakin bir haber akışı olacak.

Bunun yanında dünya genelinde koronavirüs omicron varyantıyla ilgili gelişmeler takip edilmeye devam ediyor.