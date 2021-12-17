Altın yükselmeye devam ediyor: Gram 937, çeyrek 1.462, Cumhuriyet altını 6.015 TL seviyesinde
Dolar rekor tazeleyerek 16,02 TL'den güne başlayarak euro 18,26 TL'den el değiştiriyor. Rekor üstüne rekor kıran altın ise 930 TL'yi aştı.
EKONOMİ 17.12.2021, 10:46 17.12.2021, 11:12
Dolar/TL dün Merkez Bankası'nın 100 baz puanlık faiz indiriminin ardından 15.77'ye kadar yükselmişti.
Dolar, Euro yeni güne rekor tazeleyerek başladı. Dolar 16,02 liradan Euro ise 18,26 TL'den işlem görüyor.
ALTIN REKOR TAZELEDİ
Yatırımcının güvenli liman olarak gördüğü altında ise yeni rekor seviyeler gelmeye devam ediyor. Gram altın bu sabah 912 TL'yi aştı.
Dün Merkez Bankası ve önceki gün Fed'in kararlarının ardından bugün piyasalarda daha sakin bir haber akışı olacak.
Bunun yanında dünya genelinde koronavirüs omicron varyantıyla ilgili gelişmeler takip edilmeye devam ediyor.
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