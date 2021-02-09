Altında fiyatlarında hareketlilik başladı! (09.02.2021)

Altın, iki ayın en düşük seviyelerine geriledikten sonra yatırımcıların ABD’deki teşvik paketine dair beklentileriyle yükseldi. Gram altın ise küresel altın fiyatlarının yükselmesi ve Dolar/TL ’deki yatay seyirle beraber yükselirken gümüş ise pazartesiden beri yüzde 2’den fazla yükseldi.

Demokratların ABD Başkanı Joe Biden’ın Kovid-19 destek paketiyle ilgili ilk kanuni düzenleme taslağını yayınlamasından sonra altın fiyatları 5 Ocak’tan bu yana en büyük kazanç serisine doğru ilerliyor.

Ons altın yükselen dolar ve ABD Hazine tahvili faizleriyle beraber geçen haftalarda 2 ayın en düşük seviyelerine geriledikten sonra toparlayarak 1.840 dolar seviyelerine ulaştı.

Gümüş Reddit furyasının ardından bir süre durağanlaştıktan sonra bu haftaya yükselişle başladı. Gram altın ise küresel altın fiyatlarının yükselmesi ve dolar/TL’deki yatay seyirle beraber 2 günde yüzde 1,5’tan fazla yükseldi.

Ons altın fiyatı

Altın fiyatları, Biden’ın devasa teşvik paketine dair beklentilerle TSİ 08:38’de yüzde 0,42 yükselişle ons başına 1.838 dolar civarında seyrediyor. Ons altın hafta başından bu yana yüzde 1,34 yukarıda seyrediyor.

Gram altın fiyatı

Gram altın, geçen hafta 430 TL’den 410 TL’ye geriledikten sonra artan altın fiyatları ve dolar/TL’deki yatay seyirle yüzde 0,6 yükselerek 417 TL’de bulunuyor.

Gümüş fiyatı

Gümüş geçen hafta Reddit akımlarıyla inişli çıkışlı bir seyir izledikten sonra bu haftaya yükselişle başladı. Gümüş fiyatları salı günü yüzde 0,6 yükselişle ons başına 27,42 dolardan işlem görüyor.