Altında son durum!

Gram altın 488 lira bandına geriledi. Uzmanlar altın fiyatlarında yaşanan düşüşün nedenini açıkladı. Ve uzmanlar altın almanın tam zamanı diyerek yatırımcıları uyardı. Çünkü altın tekrardan yükselişe geçebilir.





Kuyumcu Esnafı Ferhat Pekyardım: “Şu an altın fiyatları 540 liradan 488 civarlarına düştü külçe altın fiyatı. Sektör olarak bütün imalat sektörü Kahramanmaraş’ımızın çok hareketli günler yaşıyor.

Geçen yıl çok gelemeyen Gurbetçiler şu anda şehrimize geldiler ve onların da esnaflarımıza büyük oranda katkısı var. Gurbetçiler maşallah çok yoğun bir şekilde altın alıyorlar.

Şu an altının fiyatını düşmesi hem yatırımcı için hem de esnaf için çok iyi oldu. Yatırımcıların biran önce altın almaları lazım çünkü altın ilerleyen aylarda tekrardan yükselişe geçebilir” dedi.