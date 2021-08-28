Altında son durum!
Altının gram fiyatı, 488 lira seviyesinde işlem görüyor.
Gram altın 488 lira bandına geriledi. Uzmanlar altın fiyatlarında yaşanan düşüşün nedenini açıkladı. Ve uzmanlar altın almanın tam zamanı diyerek yatırımcıları uyardı. Çünkü altın tekrardan yükselişe geçebilir.
Kuyumcu Esnafı Ferhat Pekyardım: “Şu an altın fiyatları 540 liradan 488 civarlarına düştü külçe altın fiyatı. Sektör olarak bütün imalat sektörü Kahramanmaraş’ımızın çok hareketli günler yaşıyor.
Geçen yıl çok gelemeyen Gurbetçiler şu anda şehrimize geldiler ve onların da esnaflarımıza büyük oranda katkısı var. Gurbetçiler maşallah çok yoğun bir şekilde altın alıyorlar.
Şu an altının fiyatını düşmesi hem yatırımcı için hem de esnaf için çok iyi oldu. Yatırımcıların biran önce altın almaları lazım çünkü altın ilerleyen aylarda tekrardan yükselişe geçebilir” dedi.
|İmsak
|04:16
|Güneş
|05:44
|Öğle
|12:41
|İkindi
|16:25
|Akşam
|19:28
|Yatsı
|20:50
|Takımlar
|O
|P
|1. Konyaspor
|3
|7
|2. Altay
|2
|6
|3. Trabzonspor
|2
|6
|4. Galatasaray
|2
|6
|5. Fenerbahçe
|2
|6
|6. Beşiktaş
|2
|4
|7. Kasımpaşa
|2
|4
|8. Karagümrük
|2
|4
|9. Antalyaspor
|3
|4
|10. Alanyaspor
|2
|3
|11. Malatyaspor
|2
|3
|12. Adana Demirspor
|3
|2
|13. Hatayspor
|2
|1
|14. Gaziantep FK
|2
|1
|15. Göztepe
|2
|1
|16. Kayserispor
|2
|1
|17. Rizespor
|3
|1
|18. Sivasspor
|2
|0
|19. Başakşehir
|2
|0
|20. Giresunspor
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|3
|7
|2. Ümraniye
|2
|6
|3. Eyüpspor
|2
|6
|4. Bandırmaspor
|2
|6
|5. Manisa FK
|2
|6
|6. Samsunspor
|1
|3
|7. Menemenspor
|2
|3
|8. Balıkesirspor
|2
|3
|9. Erzurumspor
|2
|3
|10. Adanaspor
|2
|2
|11. Ankaragücü
|2
|2
|12. Ankara Keçiörengücü
|2
|1
|13. Bursaspor
|2
|1
|14. Altınordu
|2
|1
|15. Gençlerbirliği
|2
|1
|16. Kocaelispor
|2
|1
|17. İstanbulspor
|2
|0
|18. Boluspor
|2
|0
|19. Denizlispor
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|3
|6
|2. West Ham
|2
|6
|3. Chelsea
|2
|6
|4. Liverpool
|2
|6
|5. Brighton
|2
|6
|6. Tottenham
|2
|6
|7. M. United
|2
|4
|8. Everton
|2
|4
|9. Brentford
|2
|4
|10. Aston Villa
|2
|3
|11. Watford
|2
|3
|12. Leicester City
|2
|3
|13. Southampton
|2
|1
|14. Crystal Palace
|2
|1
|15. Leeds United
|2
|1
|16. Wolverhampton
|2
|0
|17. Burnley
|2
|0
|18. Newcastle
|2
|0
|19. Norwich City
|2
|0
|20. Arsenal
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Valencia
|3
|7
|2. Mallorca
|3
|7
|3. Sevilla
|2
|6
|4. Atletico Madrid
|2
|6
|5. Real Madrid
|2
|4
|6. Barcelona
|2
|4
|7. Real Sociedad
|2
|3
|8. Levante
|2
|2
|9. Cádiz
|2
|2
|10. Real Betis
|2
|2
|11. Athletic Bilbao
|2
|2
|12. Granada
|2
|2
|13. Osasuna
|2
|2
|14. Villarreal
|2
|2
|15. Espanyol
|3
|2
|16. Celta de Vigo
|2
|1
|17. Elche
|2
|1
|18. Getafe
|2
|0
|19. Rayo Vallecano
|2
|0
|20. Deportivo Alaves
|3
|0