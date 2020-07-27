Altında tüm zamanların rekoru kırıldı!

Piyasalarda güvenli liman olarak bilinen altına artan talep fiyatları 9 yıl aradan sonra yeni bir rekora taşıdı. ABD ile Çin arasındaki gerginliğin yanında, düşük faizler, zayıf dolar ve korona virüs pandemisinin global büyüme üzerindeki olumsuz etkileri yatırımcıların altına yönelmesine neden oluyor.

Altın fiyatları Eylül 2011'de 1921 dolar ile zirve yapmasının ardından bugün yeni bir rekora imza attı. Altın fiyatları 1,944.71 dolar ile yeni tarihi zirvesine ulaştı.

Gram altın 425,29 TL'den, çeyrek altın 697,16 TL'den, Yarım altın 1.396,65 TL'den, Tam altın ise 2.763,84 TL'den işlem görüyor.

Ayrıca Cumhuriyet altını 2.843 TL'den, Ata Altın ise 2.843 TL'den işlem görüyor.

Dolar kurundaki dengelenme süreci devam ediyor.

Yeni haftanın ilk işlem gününde dolar/TL 6, 84 seviyende yer alıyor.

Aynı dakikalarda euro ise 7,98 seviyesinde işlem görüyor.