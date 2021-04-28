Altından daha çok kazandırabilir, yatırımcının yeni gözdesi!

Altın fiyatlarında yaşanan dalgalanmaların ardından yatırımcılar alternatif yatırım araçlarına yönelirken işin bu tarafında gümüşe olan ilgi her geçen gün artıyor.

2021’de düşük faiz politikaları, bol likidite, küresel ekonomik daralma, büyüme endişeleri ve virüs salgının da artan vaka sayıları, emtia fiyatları gümüş piyasasını da oldukça hareketlendirdi.

Gümüşün altından sonraki gözde yatırım araçları arasında yer almaya başladığını dile getiren esnaf kemal dertli gümüşün yatırımcısının yüzünü güldüreceğini belirtti.