Altından daha çok kazandırabilir, yatırımcının yeni gözdesi!
İnsanlar için altın, hiçbir zaman modası geçmeyen ve her dönem ilgi gören yatırım aracı. Ama artık altın dışında popüler bir maden daha var; gümüş…
EKONOMİ 28.04.2021, 15:38 28.04.2021, 18:41
Altın fiyatlarında yaşanan dalgalanmaların ardından yatırımcılar alternatif yatırım araçlarına yönelirken işin bu tarafında gümüşe olan ilgi her geçen gün artıyor.
2021’de düşük faiz politikaları, bol likidite, küresel ekonomik daralma, büyüme endişeleri ve virüs salgının da artan vaka sayıları, emtia fiyatları gümüş piyasasını da oldukça hareketlendirdi.
Gümüşün altından sonraki gözde yatırım araçları arasında yer almaya başladığını dile getiren esnaf kemal dertli gümüşün yatırımcısının yüzünü güldüreceğini belirtti.
23°
açık
Namaz Vakti 28 Nisan 2021
|İmsak
|04:03
|Güneş
|05:34
|Öğle
|12:35
|İkindi
|16:20
|Akşam
|19:26
|Yatsı
|20:50
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|35
|75
|2. Fenerbahçe
|35
|72
|3. Galatasaray
|35
|69
|4. Trabzonspor
|36
|63
|5. Hatayspor
|36
|57
|6. Alanyaspor
|36
|56
|7. Sivasspor
|35
|52
|8. Gaziantep FK
|35
|51
|9. Karagümrük
|35
|50
|10. Göztepe
|35
|47
|11. Konyaspor
|35
|42
|12. Rizespor
|35
|42
|13. Antalyaspor
|36
|42
|14. Malatyaspor
|35
|40
|15. Ankaragücü
|35
|38
|16. Kasımpaşa
|36
|37
|17. Başakşehir
|35
|37
|18. Erzurumspor
|36
|37
|19. Kayserispor
|35
|35
|20. Gençlerbirliği
|36
|35
|21. Denizlispor
|35
|28
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|32
|64
|2. Giresunspor
|32
|64
|3. Samsunspor
|32
|64
|4. İstanbulspor
|32
|60
|5. Altay
|32
|57
|6. Altınordu
|32
|54
|7. Ankara Keçiörengücü
|32
|52
|8. Ümraniye
|32
|50
|9. Tuzlaspor
|32
|47
|10. Bursaspor
|32
|43
|11. Bandırmaspor
|32
|39
|12. Boluspor
|32
|38
|13. Balıkesirspor
|32
|35
|14. Adanaspor
|32
|34
|15. Menemenspor
|32
|34
|16. Akhisar Bld.Spor
|32
|29
|17. Ankaraspor
|32
|26
|18. Eskişehirspor
|32
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|33
|77
|2. M. United
|33
|67
|3. Leicester City
|33
|62
|4. Chelsea
|33
|58
|5. West Ham
|33
|55
|6. Liverpool
|33
|54
|7. Tottenham
|33
|53
|8. Everton
|32
|52
|9. Leeds United
|33
|47
|10. Arsenal
|33
|46
|11. Aston Villa
|32
|45
|12. Wolverhampton
|33
|41
|13. Crystal Palace
|32
|38
|14. Burnley
|33
|36
|15. Southampton
|32
|36
|16. Newcastle
|33
|36
|17. Brighton
|33
|34
|18. Fulham
|33
|27
|19. West Bromwich
|33
|25
|20. Sheffield United
|33
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|33
|73
|2. Real Madrid
|33
|71
|3. Barcelona
|32
|71
|4. Sevilla
|33
|70
|5. Real Sociedad
|33
|53
|6. Real Betis
|33
|50
|7. Villarreal
|33
|49
|8. Granada
|32
|42
|9. Celta de Vigo
|33
|41
|10. Athletic Bilbao
|32
|41
|11. Osasuna
|33
|40
|12. Levante
|33
|38
|13. Cádiz
|33
|37
|14. Valencia
|33
|36
|15. Getafe
|33
|34
|16. Deportivo Alaves
|33
|31
|17. Elche
|33
|30
|18. Real Valladolid
|32
|29
|19. Huesca
|33
|27
|20. Eibar
|33
|23
Günlük GazetelerTümü